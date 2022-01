El Córdoba CF juvenil, sin acierto ante el Tomares (0-0)

El Córdoba CF no pudo pasar del empate ante el Tomares. La falta de acierto impidió que los blanquiverdes conquistasen los tres puntos ante un rival que no creó mucho peligro sobre el área de Barea. Con esta igualada, los cordobesistas, que deben recuperar un partido aplazado ante El Ejido, acumulan dos citas seguidas sin perder.

Tras ganar el derbi al Séneca (1-0) y no disputar su partido ante El Ejido por positivos covid en el plantel ejidense, los blanquiverdes retomaban la competición ante un Tomares que se crece en su feudo. Los sevillanos, octavos en la tabla, no pudieron con el buen hacer del conjunto de Alberto Fernández. Marín, a los 15 de juego tras un pase de Juanma, tuvo el 0-1, pero no acertó a mandar el balón al fondo de la red.

Antes de la media hora de juego, Cachorro, uno de los fichajes realizados por el Córdoba CF recientemente, tampoco pudo batir al cancerbero local tras un mano a mano. Los blanquiverdes, muy serios en todo el partido, mantuvieron bien el tipo ante un cuadro sevillano que no inquietó en exceso a Barea durante la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, el Córdoba CF fue a por el triunfo, pero de nuevo acusó el poco acierto de cara a puerta. Además, el meta local hizo un paradón en un lanzamiento de Francis desde la frontal. Estuvo ahí el 0-1 del conjunto de Alberto Fernández. En el tramo final, una faltaba lateral botada por Cachorro se paseó por la línea de meta sin encontrar rematador. Y en el descuento pasó lo mismo con un lanzamiento de Francis. Al final, reparto de puntos que sirve a los cordobesistas para ir sumando poco a poco en la tabla del Grupo IV de División de Honor Juvenil.