El Córdoba Futsal vuelve a saborear la victoria en Manzanares

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad visitaba Manazanares con la urgencia de conseguir una victoria a toda costa y la logró. Y es que, los de Josan González llegaban como colistas de Primera División y el cuadro manchego en zona de play off de ascenso. Pese a la diferencia en la tabla y a la igualdad demostrada en el encuentro, los blanquiverdes fueron más efectivos en ataque en la segundad mitad y lograron llevarse tres puntos de oro que les permite avanzar tras su mal inicio de temporada.

Miguelín estuvo muy cerca de sorprender al meta local con un tiro desde el área blanquiverde que, para colmo, se convirtió en una oportunidad de oro para un Saura que recogió el rechace, pero se volvió a topar con Antonio Navarro bajo palos. Fue la primera ocasión de un encuentro que arrancó con un ritmo más pausado en el que los visitantes estaban cómodos. Eso sí, apenas tardó Manu Diz en crear peligro en la portería de un Fabio que tuvo que estirarse en la primera llegada del cuadro manchego.

El Córdoba Patrimonio estaba algo mejor y tanto Miguelín con una semichilena que se marchó alta, como Ismael con un dispapro potenten, volvieron a avisar del arsenal ofensivo de los suyos. Y eso que el guardameta cordobesista tuvo que intervenir con un pie primodial al tiro de Matamoros, aunque el protagonista fue Navarro, que detuvo el trallazo de Muhammad y a la siguiente jugada, una doble oportunidad a Miguelín y Saura.

Pese a la gran exhibición que estaban cuajando ambos porteros, a balón parado abrió el marcador el conjunto de Juanlu Alonso. En el 12', un tiro desde la frontal de Humberto lo rechazó Fabio y le cayó a un Cortés que le ganó la tostada a Saura para batir al portero visitante por debajo de las piernas. No pudo responder con la igualada en el luminoso Jesulito pese a que la tuvo en sus botas al instante, de hecho, los locales dieron un paso adelante tras el gol y se hicieron con el dominio del juego.

Muhammad protagonizó las últimas ocasiones de los suyos en la primera mitad con disparos desde lejos que pusieron en apuros a Antonio Navarro. Eran insuficientes para abrir la cuenta goleadora cordobesista, y más cuando el Manzanares también contaba con las suyas, pues Fabio continuó haciéndose notar mientras el choque se encaminaba a un tiempo de descanso que dejó el 1-0 en el marcador.

La efectividad marcó diferencias

Fabio intervino con creces en dos jugadas distintas ante un insistente Cortés a la vuelta de vestuarios. Pese a que los machegos iniciaron la segunda parte con mucha intensidad, la jugada individual de Álex Viana en el minuto 23 permitió a los blanquiverdes poner el 1-1 gracias al disparo cruzado perfectamente colocado que se sacó el ala brasileño. Con el empate mandando en el luminoso, Raúl Campos avisó del hambre que tenían los suyos, pues dominaban el choque.

Sin embargo, los blanquiverdes habían salido a la pista con mucho olfato de gol, tanto que a los 27 minutos de partido, Miguelín se la cedió a Saura en el saque de falta para que el pívot murciano colocase el disparo en la escuadra. Cuando menos lo esperaba el Municipal Antonio Caba, el Córdoba Patrimonio le había dado la vuelta al encuentro, pero apenas le duró la alegría a los cordobesistas unos minutos, porque Deivao batió a Fabio con un disparo desde la derecha que entró a cámara lenta ante la presencia de un Muhammad que entre la duda por despejar el esférico, no pudo evitar el gol.

Cortés y Raúl Campos estuvieron muy cerca de firmar la remontada en un partido que, entre ocasión y ocasión, se aproximaba a su final, mientras que los de Josan González peleaban con todo para que no se les fuera el resultado. Y es que, aunque tenían poco el balón en su posesión, los blanquiverdes volvieron a dar un golpe sobre la mesa cuando, a falta de poco más de tres minutos para el final, la contra partida por Pablo del Moral la culminó con creces Álex Viana, quien no desaprovechó el pase de la muerte e hizo su particular doblete.

Raúl Campos se puso la camiseta de portero para que el Manzanares atacara con cinco. A por todas el conjunto local, los de Josan González defendían con uñas y dientes un marcador que les daba mucha vida en la competición. Aferrados a un Fabio salvador y rozando el cuarto gol con disparos desde su propio campo, el Córdoba Patrimonio, finalmente, supo amarrar el resultado y llevarse el segundo triunfo de la temporada que saca al equipo momentáneamente de los puestos de descenso.