El Córdoba Balonmano anuncia la marcha de Mario Ortiz

El Córdoba Balonmano anunciaba este lunes que Mario Ortiz no continuará formando parte de la entidad granate la próxima campaña, al que le deseó "lo mejor en sus futuros proyectos profesionales". A través de sus redes sociales, el club cordobés oficializaba la salida del técnico cordobés, al que le agradecieron "todo el trabajo realizado en una etapa plagada de éxitos en la que la sección femenina ha crecido muchísimo".

Tras el ascenso logrado la temporada pasada a División de Honor Plata, Mario Ortiz ha capitaneado a la sección femenina en un curso complicado, el de su bautizo en la segunda categoría del balonmano nacional. La plantilla granate, limitada por las bajas, logró la permanencia en un ejercicio para el recuerdo. Sin embargo, la reestructuración que llevará a cabo la RFEBM hará que luchen el curso próximo en tercera categoría.

Durante esta campaña, el Deza Córdoba BM sufrió la inexperiencia de un plantel joven al que no le han ayudado las lesiones a lo largo de todo el curso. Las granates acabaron decimosegundas y conquistando la permanencia con dos jornadas de antelación. Con 12 puntos en su casillero, las cordobesas conquistaron cinco victorias, dos empates y 19 derrotas en los 26 duelos disputados de este ejercicio.

Una vez conocida su salida, Mario Ortiz emitió una emotiva carta a su Córdoba BM. "No sé ni como empezar y ojalá no tener que hacerlo. Pero una vez que se ha hecho oficial, es el momento de despedirme. Hoy, casi 20 años después de llegar por primera vez, me despido de mi casa, me despido de mi Córdoba Balonmano", expuso en el inicio de su escrito.

"Desde hace un tiempo, decidí cerrar una etapa y poner punto y final a mi andadura como entrenador del CBM al final de la temporada", explicó en su comunicado. Además, fue "una decisión difícil, pero solo tengo palabras de agradecimiento para el que es y será siempre el club de mi vida", apuntó el preparador cordobés.