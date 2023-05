El Córdoba B se impone al Salerm Puente Genil y mantiene vivo el sueño del ascenso a Segunda RFEF

Emoción, nervios y billete para el Córdoba B. Solo podía quedar uno y el filial blanquiverde se impuso al Salerm Puente Genil y estará en la ronda final del play off de ascenso a Segunda RFEF. Un solitario gol de Marc Esteban al inicio de la segunda parte bastó para conseguir el pase y mantener vivo el sueño de de dar el salto de categoría para los de Diego Caro, que estuvieron muy sólidos ante un cuadro pontano que realizó una gran temporada pese a quedarse sin opción de ascender.

Con dos aficiones entregadas desde el inicio a sus equipos, el partido arrancó con calma. El Córdoba B, arropado también en el palco por Antonio Fernández Monterrubio, Javier González Calvo, la dirección deportiva encabezada por Juanito y el cuerpo técnico del primer equipo, apostó por realizar dos cambios respecto al partido de ida y dio entrada Diego Caro a Fer Romero y Pau Russo por Mati Barboza y Turmo. Abreu de nuevo jugó de falso nueve en una clara apuesta por aprovechar la velocidad de Russo y Aníbal por los costados y la calidad del mediapunta sevillano.

Por su parte, el Salerm no varió en exceso lo que ya se vio hace una semana en el Manuel Polinario. Juanmi Puentenueva solo introdujo a Yona por Cerpa en el pivote. El resto eran los mismos. Con el equipo bien colocado atrás y sin dar tregua a los blanquiverdes, los pontanos fueron con calma desde el comienzo, pese a que necesitaban un gol para pasar de ronda.

De inicio, el Córdoba B se hizo con el control del balón ante un Salerm Puente Genil bien colocado en El Arcángel y que buscaba la calidad de Salva Vegas y la velocidad de Amin y Alan Araiza para meter miedo a los locales. Sin embargo, los blanquiverdes fueron los primeros en llegar al área de un seguro Christian López.

Solo se llevaban 11 minutos de juego cuando la afición pontana pidió de forma airada un posible penalti de Lluís Tarrés sobre Juanfran. El colegiado no vio nada en la acción, a pesar de la protesta del ariete de un Salerm que no arriesgó en ningún momento de una primera mitad que no hubo grandes sobresaltos para los dos equipos.

Antes de llegar a la media hora de juego, el Córdoba B lo intentó con una falta lateral por medio de Pau Russo, pero su lanzamiento se fue ajustado al palo izquierdo de la portería de Christian López. Poco después, en otra acción de estrategia local -así han llegado todos los goles del filial en estas eliminatorias-, Manolillo botó un saque de esquina, que tocó Jan en primera instancia y Álvaro Pérez despejó hacia su portería, pero el balón se fue por encima del larguero de la portería pontana.

Sin riesgos y con mucha calma, el partido avanzaba con mucho centrocampismo. Hubo imprecisiones en uno y otro equipo, pero todos estaban en alerta máxima. Los detalles se pagan caro y Diego Caro y Juanmi Puentenueva eran conocedores de tal circunstancia. Los regalos no estaban permitidos, pero hubo uno del filial al borde del descanso que estuvo a punto de costar caro a los locales. Salva Vegas robó el balón y metió un pase a la espalda de la defensa blanquiverde para un Juanfran que se fue hacia la portería de un Lluís Tarrés que sacó una mano colosal. No hubo más en una primera parte de control total.

Marc Esteban rompe la igualdad

Sin cambios arrancó la segunda parte. El guion siguió igual, aunque todo varió pronto. Fer Romero estaba fuera del campo tras un choque con Juanfran y mientras se realizaba el cambio y entraba Mati Barboza, el Córdoba B, con uno menos, fue capaz de hilvanar una jugada por banda derecha y Marc Esteban aprovechó un mal despeje de Álvaro Pérez para batir a Christian López. 1-0 y los pontanos tenían que dar un paso adelante para voltear una eliminatoria que se le puso cuesta arriba.

Una buena contra trenzada del Salerm fue el primer acercamiento al área blanquiverde de esta segunda mitad, pero Manolillo se cruzó cuando Amin remataba a portería. Ahí despertó de nuevo la afición pontana, que buscaba que su equipo diese la vuelta al partido. Para ello, necesitaba dos goles, aunque con uno llevaba la cita a la prórroga y ganaba media hora más.

Los minutos pasaban y empezaba a abrirse más el partido. Aníbal, tras irse de Cubero, se presentó en el área pontana, pero su centro lo cazó Christian López antes de que Pau Russo llegase para poner el 2-0. Tocaba cambiar el partido y Juanmi Puentenueva dio entrada a Mario Ruiz y Fernando López por Joaquín y Mario Sánchez.

Tampoco tardó Diego en mover ficha y dar entrada a Juanma Bernal y Turmo por Pau Russo y Aníbal, con lo que el técnico del filial refrescaba los extremos. Sin grandes ocasiones y como un partida de ajedrez desde los banquillos, Juanmi Puentenueva asumió ya más riesgos tras dar entrada a Rubén Jurado y Gerard Puerto por Edu Chía y Amin. El técnico pontano dejó defensa de tres y arriba ya dos puntos natos para intentar voltear el encuentro. Era a todo o nada ya.

Solo quedaban 15 minutos para llegar al tiempo reglamentario y el Salerm, que dio entrada a Cerpa por un agotado Alan Araiza, empezó a tener más balón, pero no inquietaban a Lluís Tarrés. Por su parte, el filial siguió a lo suyo, aunque hubo más precipitación. Eso sí, Juanma Bernal, tras un buen pase de Abreu, pudo poner la sentencia, pero su disparo se fue desviado por poco.

Sin atino arriba por parte del Salerm, el Córdoba B refrescó la zona ofensiva con la entrada de Joaquín y Adri Ruiz por Abreu y Marc Esteban. A la contra y en busca de sentenciar el pleito, el filial lo tuvo cerca, pero Joaquín no llegó al centro desde la izquierda de Juanma Bernal. Los nervios aumentaban en los dos equipos conforme se llegaba al tiempo reglamentario.

Con más corazón que cabeza, el Salerm fue a la desesperada a por un gol para ir a la prórroga. Sin embargo, los pontanos, incapaces de marcar un gol en cuatro citas a los blanquiverdes, no estuvieron acertados y acabaron claudicando ante un filial cordobesista que logró el billete para la ronda final del play off. El sueño del ascenso sigue vivo para un Córdoba B que va con todo a por su objetivo.