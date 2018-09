El Córdoba Futsal sigue sumando

La falta de tino en la finalización privó al Córdoba Futsal de lograr la segunda victoria consecutiva en el presente ejercicio liguero. Los blanquiverdes, pese a adelantarse por dos veces en el marcador, no tuvieron su día de cara a la portería del Noia Portus Apostoli. Tal circunstancia, unida al buen hacer de los dos guardametas visitantes, evitó un nuevo triunfo como local. Pero ya se sabe, cuando no se puede ganar, lo importante en no perder. Los califales, con tres puntos en su casillero, continúan cogiéndole el pulso a la competición.

A la primera mitad del Córdoba Futsal tan solo le faltó el gol. Los hombres de Macario hicieron todo lo necesario para haber marchado a vestuarios con algún tanto de ventaja. Pero se toparon con un invitado inesperado: Brais. El portero del Noia Portus Apostoli se convirtió en el mejor aliado de los de Julio Mougán. Inconmensurables las intervenciones del arquero, que evitó el tanto blanquiverde en casi una decena de ocasiones. Especialmente acertado estuvo ante David Leal. El ala rozó el tanto en tres ocasiones. No menos inspirado estuvo, igualmente, ante los disparos de César, Koseky y Cristóbal. Pero caprichos del destino, el meta del cuadro coruñés tomó rumbo a la caseta a falta de 40 segundos para el descanso ya que interceptó con la mano fuera del área un lanzamiento de Cordero. Los anfitriones merecieron marchar al ecuador con ventaja.

El inicio de segundo acto no pudo comenzar mejor para los intereses cordobesistas. Keko, aún cuando los gallegos jugaban en inferioridad numérica, adelantó a los califales gracias a un gran disparo que sorprendió a Carlos. Apenas se había cumplido el primer minuto de la reanudación. El decorado pudo aclararse mucho más segundos después, pero los cordobesistas erraron una clarísima doble ocasión en la misma acción. Jesús Rodríguez, en pleno vendaval califal, también rozó el 2-0. Y ya se sabe en esto del deporte. Quien perdona lo acaba pagando. Antoñito, en el minuto 25, empató la contienda tras recibir un medido pase de Xuxa. El golpe psicológico encajado por los locales se agravó con el hecho de cometer la quinta falta cuando aún restaban 13 minutos para la finalización del partido. Los de Macario, pues, debían extremar las precauciones a nivel defensivo.

Los blanquiverdes mantuvieron su intensidad en la recuperación, logrando ponerse nuevamente por delante gracias a otro tanto de Keko. Lástima que la alegría durara relativamente poco. Quilez igualó la contienda en el minuto 32 al materializar un doble penalti.

De ahí al final los blanquiverdes gozaron de muchas ocasiones. Unas veces la mala fortuna, y otras el buen hacer de Carlos, impidieron un mejor final. Aún así, punto de mérito ante un Noia Portus Apostoli que está llamado a ser, por presupuesto, uno de los equipos candidatos a ocupar zona de play off de ascenso.