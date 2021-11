El Córdoba Futsal rescata un punto en Manzanares (3-3)

El Córdoba Futsal sumó su tercer empate consecutivo después de no haber podido superar al Manzanares en un duelo en el que los de Josan González estuvieron la mayor parte del partido jugando con el marcador en su contra. Con el descarte de Jesulito en la convocatoria por molestias físicas y un inicio de partido donde los locales fueron superiores, no les quedó otra que sufrir hasta los últimos minutos en los que Saura logró igualar la contienda y firmar unas tablas que dejan a los blanquiverdes quintos con 12 puntos y a los manchegos justo por encima del descenso con solo cuatro puntos.

El choque se inició con el conjunto de Ciudad Real muy metido en el partido. Tanto que los de Josan González se vieron atascados ante la intensa presión en campo contrario que ejercían los manchegos. La primera gran ocasión estuvo en las botas de Daniel López, que estrelló el esférico en el larguero tras una buena individualidad. A los cordobesistas les costó entrar en el partido. Ya más asentados, Miguelín fue quien se atrevió desde lejos para poner a prueba al meta Dani Juárez. Pero el excepcional arranque del Manzanares arrolló al Córdoba Futsal.

A los 11 minutos, Manu Diz sirvió un milimetrado pase de la muerte a un Álvaro López que no falló a portería vacía. Fue el primer gol para los locales que apenas tardarían un minuto en anotar el segundo. Un saque de esquina blanquiverde mal enviado hacia Saura permitió que Humberto se quedara solo ante Cristian y, tras regatear al meta cordobés, marcara a placer.

Los de Juan Luis Alonso estaban dominando el partido y las ocasiones. Sin embargo, la fragilidad defensiva les pasaría factura. Shimizu recibió de Del Moral desde el saque de banda y tras controlar con el pecho perforó de volea la meta local. Dos minutos después, de nuevo el japonés marcaría el segundo al recibir un pase de Cristian desde su propio campo. El choque pasó a estar muy igualado y era el Córdoba Patrimonio quien más apretaba. En ese momento, justo al filo del descanso, un trallazo inesperado de Daniel López pondría de nuevo la ventaja a favor de los manzanareños.

El empate tardó en llegar

Dos disparos de Humberto que tuvo que rechazar Cristian abrieron la segunda mitad. Parecía que se iba a repetir el mismo guion que al inicio del encuentro, aunque los de Josan González supieron demostrar por qué se les caracteriza con ser un equipo aguerrido y con ganas. Y es que, supieron poner entre las cuerdas a un cuadro local respaldado por Dani Juárez. El meta le sacó un uno contra uno a Ricardo y luego evitó que acabara en gol una genialidad de Saura tras driblar a dos defensores.

Espadas por todo lo alto y un Córdoba Patrimonio en su mejor versión, pero el Manzanares volvería a poner en apuros a los blanquiverdes. Cristian perdió un balón en el medio del campo y Caio sacó el disparo de los locales en la línea de gol. Luego, el guardameta cordobés estuvo muy atento para evitar que Álex Fuentes ampliara la ventaja en el luminoso. El pabellón apretaba en las posesiones largas cordobesistas. En juego estaban tres puntos muy importantes para ambos conjuntos. Los de Juan Luis Alonso defendían en campo propio, marcando los tiempos para presionar arriba y entorpecer la salida de balón blanquiverde.

Entre intentos fallados, el tiempo se les agotaba a los visitantes. Shimizu, a la media vuelta, rozó el empate. Poner a Miguelín de portero-jugador a falta de cinco minutos y medio fue el recurso acertado para igualar la contienda. Ni las ocasiones de Zequi, Miguelín y Shimizu acabaron con ese deseado 3-3 que sí conseguiría Saura al recoger un rechace de volea. Pero el Manzanares, que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada, fue a por todas y respondió con Antoñito como portero-jugador. No hubo suerte para ninguno y, con mucha tensión y llegadas sin excesivo peligro terminaría un duelo equilibrado que no contenta a ninguno de los dos equipos.