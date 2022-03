El Córdoba Futsal se queda a las puertas de la victoria ante el Betis (2-2)

El Córdoba Futsal no logró pasar del empate en el derbi andaluz frente al Betis Futsal. Pese a que lo intentaron los de Josan González por todos los métodos y fueron capaces de remontar en la segunda mitad el tempranero gol de los verdiblancos, el empujón final de los visitantes terminó por igualar el marcador y pactar un reparto de puntos que no contenta a ninguno de los dos equipos.

Sin dos de sus mejores jugadores como son Miguelín y Shimizu, que se quedaron fuera por lesión, el Córdoba Patrimonio quería continuar su buena dinámica con una nueva victoria. Nada más comenzar el choque, un robo en la presión alta casi lo aprovecha Jesulito para hacer el primero. Parecía que los locales habían arrancado con una marcha y un mejor ritmo, pero la primera que tuvo el cuadro verdiblanco la convirtió con mucha efectividad. Cléber, desde la izquierda, se sacó un zurdazo directo a la escuadra que no pudo parar Cristian. Tocaba remar a contracorriente.

Álex Viana tuvo la igualada justo después y se estrelló con un providencial Cidao. Lo mismo pasó en la meta contraria en el duelo entre Cristian y Joselito. Ganó la partida el cordobés. Luego, Viana de nuevo y Pablo del Moral, también lo intentaron, pero, por el momento y pese al dominio de los blanquiverdes, el Betis había sido más efectivo y el marcador era suyo. La entrada de Perin, como viene siendo habitual en este tramo de temporada, dio un plus ofensivo a los de Josan González.

El brasileño lo intentó desde lejos y luego regateando a Cidao, aunque en ambas salió vencedor el portero bético. Mientras tanto, el cuadro visitante pasaba apuros para crear peligro arriba sacando el balón con combinaciones veloces desde atrás. Apenas un disparo de Joselito que se marchó alto fue la llegada más peligrosa de los de Juanito al ecuador de la primera mitad, aunque se fueron viniendo arriba por momentos.

Ismael y luego Saura se echaban las manos a la cabeza a la par que los suyos desaprovechaban ocasiones de gol con el marcador desfavorable. Para colmo, pasado el minuto 12, Cristian sufrió un golpe que le obligó a requerir asistencia y tuvo que sustituirlo Prieto. El partido siguió y los de Josan González quisieron alcanzar al fin el empate que rozaron por medio de un Zequi que no empalmó bien la volea frente a la meta verdiblanca. Posteriormente, un caño de Juanan dejó solo al pívot ante Prieto y fue el blanquiverde quien ganó la partida.

El Betis tuvo una de sus pocas oportunidades ahí. Hasta el momento, demostraron poco, pero en este deporte la efectividad manda, y, de hecho, Jackson tuvo en sus botas el segundo de los suyos si no se hubiese interpuesto el larguero en su camino. La primera parte llegaba a su fin y el Córdoba Patrimonio no podía permitirlo, por eso Perin puso a prueba al meta rival. Eso sí, los sevillanos merodeaban en la portería local con peligro y eso provocó que el marcador llegara al descanso con la ventaja por la mínima a favor del Betis.

Remontada que se queda corta

Sin tiempo que desaprovechar, el balón echó a rodar en la segunda parte y primero Cléber y luego Caio, tuvieron dos ocasiones claras para marcar. También se animó Saura con una doble oportunidad a a que contestó Éric Pérez desenvolviéndose a la perfección en el área local con una media vuelta sobre la que tuvo que intervenir Prieto. Las espadas estaban por todo lo alto y, cuando peor lo pasaba el Córdoba Futsal, la fortuna se alió con él.

Una disparo raso de Jesulito lo desvió Lin con el talón y despistó a Cidao, que no pudo evitar que el balón acabara al fondo de su portería. Vista Alegre se vino arriba porque la victoria era posible. El cordobesismo no quería fallar en esta crucial cita donde había tanto en juego. Una victoria mantendría a los de Josan González con el sueño de pelear por el play off por el título. De ahí que los nervios empezaran a apoderarse de un Betis que se jugaba seguir en puestos de descenso.

El Córdoba Futsal apretaba y eso le dio resultado. En el 27', Saura maniobró con criterio para sacarse un tiro que rebotó en el palo directo a los pies de un Zequi que solo tuvo que empujarla a gol. Otra remontada blanquiverde con Vista Alegre como escenario idílico para la épica. Eso sí, todavía quedaba mucho partido y los blanquiverdes debían mantener el resultado. Pudieron ampliarlo si a Saura le hubiese salido su acrobática vaselina o, por el contrario, también su pudo igualar la contienda si Juanan hubiese tenido más acierto con el disparo cruzado.

Una pérdida de Perin pudo terminar en desgracia para los blanquiverdes porque el contragolpe estuvo a puntos de convertirlo Éric Pérez si no fuese por el pie milagroso que sacó Prieto. El meta cordobesista volvió a sacar a relucir sus recursos ante el tiro de Cristian Povea y después al de Joselito. La tensión era máxima y el Betis buscaba el empate con mucha más insistencia. Sin embargo, los blanquiverdes gozaron de la mejor del partido. La pared entre Pablo del Moral e Ismael se estrelló en el palo y el rechace, que rebotó en las piernas del cierre madrileño, volvió a topar con la madera acto seguido.

También la tuvo Jesús Rodríguez, que sumó sus primeros minutos en el encuentro en el tramo final. Con cinco faltas cada uno y pasados los cinco últimos minutos de juego, a los verdiblancos no les quedaba otra que optar por el portero-jugador. Con el Córdoba Futsal defendiendo, Éric Pérez tuvo la primera peligrosa. La segunda que cazó no la falló en el 38', tras rematar a puerta vacía el pase de cabeza de Emilio Buendía.

Empate y máxima tensión en Vista Alegre. Álex Viana se puso la camiseta del portero porque el Córdoba Patrimonio quería la victoria pasara lo que pasara. Lo intentaron ante un Betis encerrado atrás y, esta vez, la fortuna no estuvo de su lado. No les quedó otra a los blanquiverdes que firmar un empate en el derbi andaluz que deja un sabor agridulce en las aspiraciones de play off, y un positivo punto en el objetivo de la permanencia.