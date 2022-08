El Córdoba Futsal progresa ante el UMA Antequera (1-3)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad se impuso al UMA Antequera y conquistó el tercer trofeo Diputación de Málaga (1-3). Los blanquiverdes, con el que debutó Muhammad, se mostraron muy sólidos y fueron justos vencedores, a pesar de los minutos de agobio final de los malagueños. Fabio evitó el 2-2 y Zequi redondeó la victoria de los de Josan González.

Sin Lucas Bolo ni Álex Viana, que aún no llegaron a Córdoba, la novedad era ver los primeros minutos de blanquiverde de Muhammad Osamanmusa. De inicio, los de Josan González, tras la derrota del pasado martes ante ElPozo Murcia (2-4), se amoldaron mejor que los antequeranos al encuentro. Pablo del Moral, a los tres minutos de juego, dio el primer aviso tras un pase de Jesulito. Poco después, en su estreno como cordobesista, el pívot tailandés no atinó a batir al meta local.

Tras detener Cristian Ramos un lanzamiento de Barona, el Córdoba Futsal se adelantó gracias a un gol de Pablo del Moral en el ecuador de esta primera mitad. Acto seguido, el UMA Antequera lo intentó con un disparo de Álvaro que se encontró con el meta cordobesista. Los de Josan González se encontraban muy cómodos en la pista y dominaban al equipo malagueño.

La renta al descanso de los blanquiverdes pudo ser mayor, pero Muhammad se topó con el travesaño de la portería local. Tampoco atinó Jesulito a batir al cancerbero antequerano con un doble penalti. No obstante, los de Josan González se fueron con el 0-1 a vestuarios gracias a una buena primera mitad, en la que sólo faltó puntería para dejar encarrilado el envite. El martes, nueva prueba en Vista Alegre frente al Manzanares (21:00).

Tras el receso, el Córdoba Futsal puso tierra de por medio tras una falta botada por Miguelín que tocó Lucas Perin. 0-2 y mejor imposible. Los blanquiverdes se mostraron muy sólidos ante un UMA Antequera que no atinaba a meterse en el encuentro. De hecho, Cobarro, en la más clara para los suyos, no pudo atinar a batir a un Fabio que defendió la portería cordobesista en la segunda mitad.

Una pérdida de Pulinho estuvo cerca de meter en aprietos al Córdoba Futsal, pero Álvaro no aprovechó el error visitante. Pasado el ecuador de esta segunda parte, Alberto Saura no logró batir a Chispi en un mano a mano claro. No obstante, los malagueños dieron un paso adelante y Miguel se topó con una buena intervención de Fabio.

Cuando quedaban cuatro minutos para la conclusión del envite, los blanquiverdes sumaron su quinta falta. Tras un tiempo muerto de UMA Antequera, Pope aprovechó un rechace del meta cordobesista para acortar distancias y meterse de lleno en el choque. Con portero-jugador los locales, los de Josan González se defendían del ataque antequerano. Tocaba sufrir en esta recta final. Y estuvo cerca el empate, pero emergió la figura de un gran Fabio. Acto seguido, Zequi puso el 1-3 y sentenció el envite.