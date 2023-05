El Córdoba Futsal vuelve a sus orígenes con la camiseta de su décimo aniversario

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha querido dar un pistoletazo de salida oficial a la conmemoración de su décimo aniversario con la presentación de la que será la camiseta alusiva a esa cifra redonda que alcanza el club y que también se usará durante la temporada como segundo uniforme del equipo entrenado por Josan González.

En un acto público celebrado en el Centro Comercial El Arcángel, el presidente de la entidad, José García Román ha dado a conocer una indumentaria que recuerda a los orígenes del club, cuando bajo la denominación de Minuto 90 vestía los colores rojo y dorado. Ese guiño al pasado marca la camiseta del décimo aniversario del club, que será también la vestimenta de visitante del Córdoba Patrimonio en la temporada 2023-2024.

"Queremos iniciar con esto los actos del décimo aniversario. Como sabéis, el primer partido se disputó el 12 de octubre de 2013, por lo que todavía no se han cumplido esos diez años, en los que hemos hecho mucho, hasta llegar a la élite y mantenernos cuatro años en Primera División. Desde la modestia, es para estar orgullosos de lo conseguido", explicó García Román.

El máximo responsable del club explicó además que hay una serie de actos programados para conmemorar una fecha tan especial. Uno de ellos fue la exposición fotográfica de la que se pudo disfrutar en la Feria de Córdoba. Además, el club ultima la celebración de un partido amistoso en Vista Alegre, durante la próxima pretemporada, con "uno de los clubes más importantes de la liga", según confirmó el propio presidente. Una serie de charlas y coloquios que se celebrarán en el Centro Comercial de El Arcángel servirán también para redundar en la historia del club.

Un recado a Jesulito

José García Román repaso además algunos temas de actualidad del club, entre ellos las declaraciones de Jesulito tras su salida del club, en las que lamentaba el trato por parte de la entidad y las formas a la hora de comunicarle su salida. "Cada uno se define en las declaraciones que hace. Si consideras que algo está mal, tienes que decirlo cuando estás dentro. En lo que concierne al club, tengo la conciencia muy tranquila. En enero se dijo a todos los jugadores que no se podía negociar con ellos, porque estábamos en descenso y todo el mundo sabía que tenía libertad para negociar. Ahí está Pablo del Moral que firmó por otro equipo. El que no lo hizo es porque no quiso o no tenía otras opciones", comentó el presidente.

Respecto a la marcha de Saura, García Román confirmó el acuerdo con su agencia de representación para su salida, en principio sin traspaso, y rumbo al Anderlecht belga: "Tanto los agentes de Saura como nosotros vimos que la mejor opción era que saliera. Aunque haya sido el máximo goleador, muchas veces hemos visto que no había comunión y esta era la mejor opción, que saliera".

A la espera de cerrar económicamente un curso que podría dejar "unos 10.000 o 15.000 euros" de déficit en la entidad, el presidente del Córdoba Patrimonio de la Humanidad confirmó que seguirá al frente de la entidad, pero sin abandonar esa idea de un relevo que potencie las posibilidades económicas del club: "Esto no es un deporte caro, con sumar un poco más de presupuesto daríamos un salto de calidad. Ojalá llegue un mecenas. Diez años al frente del club queman... si llega alguien nuevo, es savia nueva e ideas nuevas. Este año al menos seguiremos y ojalá no sea mucho más, porque significaría que llega alguien importante para hacerse cargo".