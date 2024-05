El Córdoba Futsal no encuentra el premio ante un Barça con una pegada feroz

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, pese a cuajar un gran encuentro en Vista Alegre, cayó 3-4 ante el Barça en su despedida liguera. Los de Josan González, siempre metidos en el duelo, vieron como los azulgranas tiraban de pegada para llevarse los tres puntos en el recinto de Ciudad Jardín. Con esta derrota, los cordobesistas concluyen el campeonato en undécima posición con 34 puntos, por lo que no pudieron superar su mejor registro histórico en la élite del fútbol sala.

Antes del inicio del encuentro en Vista Alegre, hubo un emotivo momento vivido con los homenajes de la entidad blanquiverde a Zequi y Lucas Perin, dos de los jugadores que no continuarán el próximo ejercicio. De este modo, se despidieron del Córdoba Patrimonio de la Humanidad dos baluartes de los últimos cinco y cuatro cursos, respectivamente.

La igualdad, pese a la diferencia clasificatoria, fue la tónica general durante el primer acto en Vista Alegre. Los blanquiverdes, sabedores de que solamente le servía la victoria para amarrar la décima plaza, la mejor de clasificación de su historia, salieron más que concentradas al choque, plantando cara en todo momento a un Barça que buscaba en Córdoba endulzar el mal sabor de boca que dejó la derrota en la final de la Champions ante el Palma Futsal.

Sin embargo, en el primer acercamiento nítido de los azulgranas, los de Jesús Velasco cobraron ventaja. Un disparo cruzado con la diestra de Erick en el ocho de juego sirvió para poner el 0-1 en el electrónico. Pudo resarcirse un minuto después el cuadro local, si bien el disparo de Guilherme se topó con la madera de la portería defendida por Feixas. Quien no erró casi a renglón seguido fue el visitante Pito, que hizo el 0-2 prácticamente desde la misma línea de meta. Se complicaba, de este modo, el encuentro en Vista Alegre para los anfitriones.

Aún así, no estaba todo dicho aún sobre el parqué del recinto de Ciudad Jardín. Muhammad, a dos minutos para llegar al descanso, redujo diferencias para meter de lleno a los de Josan González en el envite. Justo premio para los blanquiverdes antes de poner rumbo a vestuarios. Con el 1-2, todo estaba muy abierto de cara a la segunda mitad.

Tras la reanudación, y fruto del mejor hacer de los locales, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad empató la contienda. Kauê, que fue a más desde su llegada a la entidad blanquiverde, puso el 2-2 en el 24’ de juego tras deshacerse en el interior del área de Feixas. Todo estaba por decidir en Vista Alegre. El propio pívot brasileño pudo voltear la contienda dos minutos después, pero el arquero catalán, con una buena intervención, lo evitó. Los cordobesistas fueron de menos a más. Sin embargo, la alegría duró poco en el seno de los de Josan González, ya que Coelho, en el 27’, hizo el 2-3.

Rebasado el ecuador de esta segundo periodo, Pulinho tuvo en sus pies poner nuevamente las tablas. Su tremendo zurdazo se estrelló el poste derecho de la meta azulgrana. No dejaba de intentarlo el plantel de Josan González, que se encontró con el cuarto gol de los azulgrana. No obstante, también encontró su premio al tesón con el gol de Guilherme en el 36’. Sin embargo, no fue suficiente, pese a intentarlo de cinco los últimos minutos. Pese a la derrota, hubo una gran fin de fiesta de una temporada donde se cumplió con creces con el objetivo de la permanencia.