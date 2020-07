El Córdoba Futsal comenzará la temporada con 800 socios

La reducción de aforo a un tercio de la capacidad del polideportivo Vista Alegre por el coronavirus -a 800 personas- marca la campaña de abonados en el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad para la próxima temporada. Esta próxima temporada el club partirá con 800 socios, que no abonados, según ha detallado el presidente de la entidad, José García Román, durante la presentación de la campaña.

"El tema de aficionados para nosotros es muy relevante, la temporada pasada supuso un tercio del presupuesto lo que ingresamos gracias a ellos, con lo cual esta que viene nos va a suponer un gran quebranto económico el hecho de que a día de hoy sólo puedan entrar 800 personas en Vista Alegra, lo que supone que económicamente el club se vea ciertamente perjudicado", ha comentado.

García Román ha pedido disculpas a los aficionados. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad superó la temporada pasada los 2.000 abonados, cifra que año no podrá atender, "no porque no queramos, que ojalá pudiéramos, sino por las condiciones sanitarias impuestas". El mandatario ha insistido en que confía en que para la segunda vuelta de la competición cambien las restricciones que hay actualmente, "pero a día de hoy solo nos permiten meter 800 personas en el pabellón".

El presidente de la entidad ha expuesto que el club podría disponer de más de 800 socios, "pero no nos parece lógico cobrar un dinero para un servicio que luego no vamos a poder dar". Bajo ese contexto, el club se ha reinventado en lo que a campaña de abonados se refiere y ha creado la figura del socio simpatizante -figura que ya tienen muchos clubs-. Estos socios simpatizantes pagarán 50 euros por su carné y abonarán el 50% de lo que valen las entradas en un partido normal. "Ese precio suele ser de 10 euros cuando no viene un equipo grande, por lo que pagarán cinco euros por partido", ha detallado el mandatario. para los partidos oficiales, el poseedor del carné deberá reservar la entrada vía online antes de las 14:00 de cada viernes en el que se actúe como local.

"Desde el club somos conscientes del esfuerzo que estos aficionados van a hacer y a cambio lo que se nos ha ocurrido es que en los partidos el precio de la entrada para ellos sea la mitad", ha añadido.

García Román ha reconocido, "tras subir bastante el presupuesto en plantilla respecto al año pasado", que la cifra de 800 socios, ese límite para la próxima temporada se queda pequeño. "El límite de socios simpatizantes será 800, porque no queremos engañar a nadie, no nos vale que se hagan 1.500 socios simpatizantes y luego no puedan entrar al pabellón, cuando se llegue a esa cifra no podremos hacer más socios simpatizantes y pedimos disculpas a la persona que se quede fuera", ha apuntado.

El próximo lunes 3 de agosto (de 16:00 a 21:00) empezará la campaña de abonados en la sede oficial de la entidad, en José María Martorell, 30 (polígono de Poniente) de forma presencial. En principio no se habilitará una plataforma online para ello. Tendrán prioridad, aunque no habrá sitio para todos, aquellos abonados de la temporada 19-20, los cuales deberán presentar su abono para adquirir el carné de simpatizante.

Se establecerán dos fases de venta. Del 3 al 7 de agosto, ambos inclusive, serán días destinados exclusivamente a socios de la 19-20. A partir del 10 de agosto, si hubiera disponibles, se iniciará la venta libre de carnés simpatizantes.

En caso de que el titular del abono no pudiera asistir presencialmente a la compra podrá delegar en otra persona, que tendrá que demostrar fehacientemente la veracidad de datos (abono físico, fotografía del mismo…). Igualmente, con el resguardo del carné de simpatizante los aficionados tendrán acceso gratuito al primer partido de pretemporada, a disputar en Vista Alegre ante la UMA Antequera el próximo 12 de agosto.

La plataforma online sí se habilitaría en caso de que las autoridades sanitarias permitieran con el paso de los meses un mayor aforo para el pabellón Vista Alegre. "Si, por ejemplo, se puede ampliar el aforo al 50%, lo que supondría 1.750 personas, lo ideal sería que pudiéramos hacer una campaña de abonos para la segunda vuelta, y evidentemente serían unas condiciones muy ventajosas para estos 800, que van a tener preferencia hasta el viernes a mediodía para retirar sus entradas", ha detallado. En ese caso, las personas que deseen una de las entradas que queden sin vender las podrían conseguir a través de esa plataforma online.

También ha hablado de que la normativa que antes obligaba a reservar un 15% del aforo en entradas para la afición visitante ahora obliga a reservar un 15% de la venta en taquilla, pero que de momento esperan que todo el aforo esté cubierto con los 800 socios simpatizantes.

Presupuesto

García Román ha detallado que el presupuesto de la entidad para la próxima temporada se incrementa en unos 100.000 euros hasta llegar a los 800.000. "Lo hemos cuadrado en torno a los 800.000 euros y estamos convencidos de que lo vamos a sacar", ha insistido. El mandatario de la entidad ha detallado que el pasado año por concepto de taquilla se sumaron 250.000 euros "y este año firmo con llegar a los 100.000 euros", ha detallado. También ha hablado que del patrocino de la equipación se esperan cerca de 200.000.