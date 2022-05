El Córdoba Futsal quiere dar la campanada ante el Movistar Inter

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad busca este sábado dar la campanada ante el Movistar Inter (Jorge Garbajosa, 18:30). Los blanquiverdes, que están a cuatro puntos de los puestos de play off por el título, retoman la competición por el parón de la Copa del Rey del pasado fin de semana con el objetivo claro de seguir con vida. Para ello, deben dar el do de pecho ante un rival que levantó el vuelo y no se parece en nada al de la primera vuelta.

Situado en la décima plaza de la tabla de Primera División con 34 puntos en su casillero, el Córdoba Futsal, con la permanencia sellada de forma holgada, quiere volver a la senda triunfal tras sumar un punto (ante el Barça en Vista Alegre) en las últimas dos jornadas. De hecho, necesita volver a ganar fuera de casa tras caer en su anterior envite ante el Fútbol Emotion Zaragoza (3-1).

No lo tendrá nada fácil el cuadro cordobesista, que tiene la duda de Pablo del Moral, porque enfrente estará uno de los pesos pesados de la máxima categoría, un Movistar Inter que ganó en Vista Alegre el pasado mes de diciembre y que levantó el vuelo en 2022. Los madrileños, tras un mal inicio de campeonato, marchan terceros en la clasificación con 50 puntos. De menos a más, los de Tino Pérez han sumado 11 victorias en los últimos 12 encuentros de la fase regular.

Ante el buen estado de forma de Movistar Inter, los de Josan González, que tendrán la baja de Jesús Rodríguez con molestias en una de sus rodillas, buscan sacar sus mejores armas. Todos deben sumar para intentar dar la sorpresa en el pabellón Jorge Garbajosa. De hecho, una victoria es clave para seguir con opciones de estar hasta el final en la pelea por el play off por el título. Eso sí, los blanquiverdes tienen un calendario muy exigente para cerrar el campeonato.

Tras la visita a Movistar Inter, el Córdoba Futsal no tendrá tiempo para pensar mucho porque el martes visitan al Levante Futsal, con el que igualan actualmente a 34 puntos. Posteriormente, el sábado 28 mayo llegará a Vista Alegre el Ribera Navarra y cerrará el curso a domicilio ante el Viña Albali Valdepeñas. Cuatro citas de peso, en la que los blanquiverdes quieren soñar para aspirar a estar en el play off por el título.

Con ganas de pelear hasta el final, los blanquiverdes también preparan el plantel de la próxima temporada, en la que no estarán Saura, Caio César, Shimizu, Ricardo y Prieto. Para suplir estas marchas, el Córdoba Futsal ya tiene cerrados al meta Fabio, que saldrá de Palma Futsal, y a Lucas Bolo, que procede del Pesaro italiano. Además, espera cerrar tres incorporaciones más de cara a la campaña 22-23.