El Córdoba Futsal ya entrena en Vista Alegre con un claro objetivo

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya trabaja en Vista Alegre. Sin la presencia del tailandés Muhammad, al que se le espera para dentro de dos semanas, los blanquiverdes ya se ejercitaron a las órdenes de Josan González tras pasar durante este martes también los reconocimientos médicos en el Hospital San Juan de Dios.

Con 13 jugadores arrancó la pretemporada un Josan González que expuso ante los medios que la remodelación del plantel es "un reto del cambio generacional que hemos hecho". "Estamos con muchas ganas y muy satisfechos con la plantilla que hemos diseñado, y con ganas de que ruede el balón", reconoció el preparador cordobés.

Sobre la llegada de hasta seis caras nuevas y la promoción de Víctor, Joaquín y Rafalillo al primer equipo, Josan González apuntó que es "un reto también porque es empezar de nuevo". No obstante, ante la renovación del plantel, el de Puente Genil expuso que van a contar "con el apoyo de Zequi, Fabio y Lucas, pero es volver a empezar, volver a enamorarse del proceso".

También es "una alegría inmensa" el poder contar prácticamente con todos sus jugadores en la primera sesión de trabajo, un hecho que el curso pasado no se dio "en ningún momento". "Ahora solo falta Muhammad y tenemos a 13 de los 14, pero tenemos que construir todo", comentó un Josan González que tiene claro que el objetivo ahora mismo es "formar un equipo". "A raíz de ahí, luego la liga nos pondrá en nuestro sitio. pero a día de hoy es crear un equipo y cómo crearlo. Nuestros pilares son el compromiso, el compañerismo y la exigencia", apuntó el preparador pontano.

"No se valora el hecho de estar en Primera"

Por su parte, José García Román destacó acerca del plantel construido para el quinto curso en la élite que han hecho "una plantilla bastante competitiva". "Es complicado acudir al mercado y conseguir todo lo que se quiere. Hay opciones que se nos han caído, pero hemos confeccionado una plantilla de excelente nivel", comentó el presidente del Córdoba Futsal.

Acerca del objetivo de este curso, apuntó que hay que "valorar dónde estamos, en Primera División, y mirar la situación de otros deportes. No se valora el hecho de estar en Primera. Yo querría optar a la liga y jugar el play off, pero chocamos contra equipos que tienen un presupuesto muy superior al nuestro". No obstante, tiene plena confianza "en el trabajo del cuerpo técnico y en la plantilla que han confeccionado".

Con un plantel renovado y con seis fichajes realizados, José García Román expuso que "con trabajo nadie nos puede quitar soñar y el objetivo primordial es mantenerse". "Si conseguimos permanencia holgada, pensaremos en otras metas", valoró el presidente cordobés, que también destacó "a los jugadores que nos ascendieron, pero esto es Primera y hay un nivel muy alto". También expuso que "el ADN es el de tener jugadores cordobeses".

Sobre la campaña de abonados, José García Román reconoció que están "creciendo y mucha gente hay sin renovar, pero van más de 60 altas nuevas". "Estoy convencido de que llegaremos a los 1.000 socios", apuntó el presidente de un Córdoba Futsal que se pone manos a la obra en una pretemporada que acabará con el pistoletazo de salida a la temporada el 2 de septiembre ante el Viña Albali Valdepeñas.