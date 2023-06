El Córdoba Futsal arrancará la temporada en Primera División el primer fin de semana de septiembre

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las fechas en las que se disputará la temporada 2023-24 en la Primera División del fútbol sala español, en la que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad disputará su quinto curso consecutivo. La competición arrancará con su primera jornada el primer fin de semana de septiembre, en los días 1 y 2 de dicho mes. La fase regular pondrá su punto y final el 11 o 12 de mayo, dejando paso a un play off por el título que se llevará a cabo desde finales de mayo y durante el mes de junio.

La competición en Primera División contará con cuatro jornadas intersemanales, la primera será con motivo de la sexta fecha del calendario el 18 de octubre. Además, también se jugará entre semana el 14 noviembre (11J), el 14 febrero (18J) y el 5 de marzo (22J). Por otro lado, la primera vuelta acabará el sábado 9 de diciembre y el inicio de la segunda será dos semanas después, el 23 de ese mismo mes -día en el que se jugará la jornada 16-.

El 2024 arrancará con la disputa de la Supercopa los días 6 y 7 de enero, mientras que la competición liguera tendrá una única jornada en este primer mes del nuevo año. Será el día 13 antes de un parón con motivo de la Copa Confederaciones, lo que hará que no vuelva la liga hasta la 14 de febrero, día en el que se disputará la decimoctava fecha del calendario.

Con la jornada 30 fijada para el 11 o 12 de mayo, el play off por el título está previsto que se desarrolle entre el 24 de mayo, en el que se disputará las primeras eliminatorias, hasta el 28 de junio, fecha del último envite de la gran final y que coronará al nuevo campeón de la competición liguera de esta temporada que ya tiene desarrollada su hoja de ruta.

Por otro lado, la primera eliminatoria de la Copa del Rey será el 10 de septiembre -no entran los equipos de Primera División-, mientras que la fase final está prevista que se dispute el 18 y 19 de mayo. Antes tendrá lugar una Copa de España que se celebrará del 21 al 24 de marzo. No obstante, con la final four de la Champions prevista para el 2 al 5 de mayo, los equipos españoles que lleguen a esta cita disputarán la jornada 29 de Primera División el 23 de abril.

A todo ello se suman los cinco parones previstos para los encuentros de las selecciones nacionales, que tendrá su punto álgido con la disputa de la Copa Confederaciones, que parará la competición nacional desde el 17 de enero hasta el 11 de febrero de 2024.