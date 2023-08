El Córdoba Futsal conquista su segunda Copa de Andalucía tras derrotar al Mengíbar en una intensa final

Reyes andaluces. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad conquistó su segunda Copa de Andalucía tras deshacerse en una exigente final a un Mengíbar que puso las cosas muy difíciles a los de Josan González. Un gol de Antoniazzi, tras un penalti parado previamente por Fabio en los últimos minutos del choque, dio el título a los cordobesistas, que acaban invictos su pretemporada y que encaran así de la mejor forma posible su debut liguero del próximo sábado en Vista Alegre ante el Viña Albali Valdepeñas.

Con el recuerdo aún latente del ascenso conseguido hace cuatro años a Primera División, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, sin ningún miembro ya de aquel plantel en sus filas, se reencontraba con el Mengíbar en el Sebastián Moya Lorca para disputarse el título de la Copa de Andalucía 2023. Los blanquiverdes, tras deshacerse en semifinales de la UMA Antequera (3-2), se cruzaban con un conjunto jiennense que dio la sorpresa tras batir previamente al Real Betis Futsal (3-1).

Tras un primer acercamiento por medio de Antoniazzi, el Mengíbar dio el primer aviso a los dos minutos de juego por medio de un lanzamiento del cordobés Colacha que se fue fuera por poco tras una mala salida de Fabio. Acto seguido, Joseliyo se topó con la intervención de Víctor, que acaba de salir a la pista del Sebastián Moya Lorca.

Tras una mano clave del excapitán cordobesista Cristian Ramos a disparo de Muhammad, el Mengíbar dio primero. Solo se llevaban cinco minutos de juego cuando Karim batió a Fabio. Sin tiempo a la reacción de los de Josan González, los jiennenses pusieron tierra de por medio gracias a un espléndido lanzamiento de falta de Karim.

Con el 0-2 en el luminoso, Josan González pidió tiempo muerto para reactivar a su equipo. Los blanquiverdes lo probaron sin suerte con un disparo de Mareco. Acto seguido, Perin se topó con Cristian Ramos. Sin embargo, el Mengíbar pudo ampliar su renta en uno contra uno en el que Vacas no pudo superar a un buen Víctor.

Aunque los jiennenses se mostraron ordenados y con el partido controlado, un lanzamiento de Arnaldo Báez, a dos minutos para llegar al descanso, sirvió al Córdoba Futsal para recortar distancias. Un gol que metió de nuevo a los de Josan González en la final de una Copa de Andalucía que se iba a resolver en la segunda parte en el Sebastián Moya Lorca.

Tras el paso por los vestuarios, los blanquiverdes arrancaron con fuerza. No se llevaba ni un minuto de juego cuando Antoniazzi tuvo el empate, pero su lanzamiento lo sacó Cristian Ramos. La réplica del Mengíbar no tardó en llegar, pero el lanzamiento de Ureña lo sacó como pudo Fabio. No fue la única de los jiennenses, pero Víctor desbarató el 1-3 en el 24'.

Los minutos pasaban y la intensidad subió enteros. Casi en el ecuador de esta segunda mitad, Arnaldo Báez pudo poner las tablas en el electrónico, pero su disparo se fue levemente por encima del larguero de la portería de Cristian Ramos. Poco después, Perin sí atinó a batir al meta cordobés tras aprovechar un saque de esquina botado por Mareco.

Tras el 2-2, Javi Roca, técnico del Mengíbar, solicitó tiempo muerto para templar los ánimos de los suyos. El Córdoba Futsal acababa de nivelar un 0-2 en contra y quedaban más de nueve minutos para la conclusión de esta gran final andaluza. Además, los blanquiverdes fueron a por más, pero Muhammad no atinó a poner el tercero. Primero, se topó con Cristian Ramos y después fue el palo derecho de la meta jiennense la que sacó el lanzamiento del tailandés.

A pesar de los intentos de los cordobesistas, el Mengíbar fue el que se puso por delante de nuevo. Los jiennenses, en una acción a balón parado, sacaron provecho gracias a un autogol de Antoniazzi. Tras el 2-3, Josan González no dudó en sacar el juego de cinco. En el segundo intento, los blanquiverdes nivelaron de nuevo el pleito gracias a una jugada que finalizó de la mejor manera un Arnaldo Báez que actuaba de portero-jugador.

Con el encuentro nivelado, el Córdoba Futsal mantuvo el juego de cinco en ataque con la intención de buscar un nuevo tanto que evitase la tanda de penaltis. También lo probó el Mengíbar en la recta final del partido y le salió casi a la perfección porque Mareco cometió una pena máxima en la que Karim se topó con un inmenso Fabio.

A todo o nada, una gran jugada de Arnaldo Báez acabó en una rápida contra que aprovechó Antoniazzi para batir de tiro cruzado a Cristian Ramos. Solo faltaban 25 segundos y el Mengíbar fue con todo porque jugaba en superioridad numérica. Ahí emergió de nuevo la figura de un Fabio que fue al final vital para que los de Josan González conquistasen su segunda Copa de Andalucía. Ahora llega el fuego real y los blanquiverdes se estrenan ante el Viña Albali Valdepeñas tras una pretemporada que acabaron invictos.