El Córdoba Futsal recupera su identidad arrollando al Fútbol Emotion Zaragoza (6-1)

El Córdoba Futsal volvió a saber lo que es ganar tras sumar dos derrotas seguidas por primera vez esta temporada en las pasadas jornadas. Lo hizo dándole la vuelta al primer gol de un Fútbol Emotion Zaragoza que comenzó ganando, pero que se vio doblegado ante la contundencia en ambas áreas de los blanquiverdes, que terminaron goleando y sumando tres puntos vitales para encarar la temporada con más calma.

El duelo fue de menos a más. Al inicio, Caio se topó con el palo tras un tiro que rebotó en la zaga. Luego, una pérdida en la salida de balón estuvo a punto de costarles caro a los blanquiverdes si Dian Luka hubiese estado más fino de cara a portería. Una puntería que sí tuvo su compañero Ortego, quien a los dos minutos puso por delante a los suyos, tras colocar a la perfección un trallazo desde fuera del área al que no llegó Prieto. Pese a que los aragoneses abrieron el marcador, los de Josan González no cambiaron su plan de acabar cada llegada a campo rival con un disparo.

Tuvo que estar atento el meta cordobesista al chut potente de Jamur. Los de David Marín querían ampliar la ventaja ante el paso adelante que estaban dando los locales. Pero era el Córdoba Patrimonio el que más insistía por llevarse el codiciado premio del gol. Incluso Prieto, en una cabalgada individual desde su propia portería, puso en apuros a un Zaragoza que en la siguiente jugada exigió de nuevo al guardameta local ser el protagonista con una gran intervención ante un Juanqui que se quedó solo frente a la meta blanquiverde.

El partido no pasaba por su momento de más espectáculo. Mucho movimiento y demasiado orden. Los visitantes, con el marcador a favor, mantenían el peligro en campo blanquiverde aprovechando las imprecisiones de los de Josan a la hora de sacar el esférico desde atrás. Al ecuador de la primera mitad, Pablo del Moral con un excelso toque de tacón se la cedió a Álex Viana, pero el travesaño impidió uno de los goles de la jornada. Justo después, Miguelín exigió la estirada a Iván Bernad. El Córdoba Futsal estaba ahí y el tanto del empate parecía estar cerca. Aunque el conjunto maño no se relajó, ni mucho menos, y una jugada rocambolesca acabó con el balón repelido por el palo.

Miguelín de nuevo tuvo el gol en sus botas. El portero visitante le volvió a ganar la partida al balear, aunque Prieto también desesperaba a un cuadro aragonés bastante contundente en acciones ofensivas. El choque pasó a tener constantes idas y venidas. Entre la tensión, Iván Bernad calmó el frenético juego cuando tuvo que ser atendido después de pararle un uno contra uno a Saura con la cara. Y es que para llevarse estos tres puntos vitales había que dejarlo todo en Vista Alegre.

Otra vez el meta visitante estuvo oportuno para evitar el tanto del empate. El trabajado contrataque acabó con Caio desesperado ante la gran parada del zaragocista. Quien acabaría también desesperado sería Saura después de que Bernad le detuviera un doble penalti provocado por la sexta falta de los de David Marín. El Córdoba Futsal se quería ir al descanso al menos con un empate, que finalmente llegó. Costó demasiado, pero Pablo del Moral se internó en área rival y, con la ayuda de un defensor, su disparo se coló de vaselina. Estaban mejor los blanquiverdes, pero con una parada de Prieto al tiro de Villanueva tomarían camino a vestuarios.

La remontada, cuestión de tiempo

No cambió la intensidad con el inicio de la segunda mitad. Tampoco que los guardametas fueran los protagonistas salvando a los suyos. Acciones defensivas al límite como las que ejecutaron a la perfección Pablo del Moral y Viana demostraban que la contundencia atrás sería la clave para llevarse los tres puntos. Pero también debía serlo la efectividad arriba. Y, tras varios intentos sin suerte, el Córdoba Patrimonio logró la esperada remontada por medio de un Perin que recibió de Caio en la frontal, se perfiló a la diestra el esférico y lo colocó con un trallazo al fondo de la red.

Se celebró como nunca, pero los locales todavía querían más, porque Dani Santos tuvo que sacar bajo palos un balón a Pablo del Moral. Los de Josan González se vinieron arriba junto a la grada de Vista Alegre, que sabía que este partido debían ganarlo. Pero llegaría el primer contratiempo para el Córdoba Futsal cuando Prieto cometió penalti al saltar sobre Juanqui, que salió sangrando del parqué cordobés. Dani Santos ejecutó la pena máxima y el meta demostró su valía adivinando el disparo a su izquierda.

Pero este contratiempo no sería el único, porque minutos después, vio la segunda amarilla Pablo del Moral y los suyos jugarían con uno menos. Con resistencia y garra aguantaron los dos minutos que, justo con la entrada de Shimizu, aprovecharon un contragolpe y Zequí le regaló el gol al japonés. Parece contradictorio, pero al Fútbol Emotion Zaragoza le perjudicó que los de Josan se quedaran con uno menos. Para colmo, les pasaría a ellos lo mismo con la segunda amarilla que vio Jamur un minuto después.

Con uno menos los maños, no tardaron en sucumbir ante la efectividad de un Shimizu que, revolviéndose en el área, marcó el cuarto de los suyos. Dani Marín puso a Dani Santos como portero jugador, no le quedaba otra a los visitantes. Pese a la superioridad, la estrategia no les salió bien, porque Ricardo aprovechó la portería vacía para marcar a placer. Sin embargo, los esfuerzos por recortar distancias seguían y Ortego estrelló su disparo en el larguero blanquiverde.

Caio robó un balón y se percató de la carrera de un Zequi que se metió con el balón dentro de la portería zaragocista. El partido ya estaba más que cerrado con el 6-1 e incluso Josan González hizo debutar esta temporada con el primer equipo al portero Víctor. Pudieron llegar más goles con el larguero que dio Piqueras y el palo en el que estrelló Perin su llegada, pero el encuentro tocó a su fin con una meritoria victoria del Córdoba Futsal que regresa a la senda de la victoria.