El Córdoba CF ve reducida su ventaja en la clasificación

El Córdoba CF se quedó sin jugar este domingo por los positivos en coronavirus en la plantilla del Tamaraceite. A falta de conocer cuándo se disputará este envite, los blanquiverdes ven reducida su ventaja respecto al segundo clasificado, un Cacereño que se queda a nueve puntos tras ganar su encuentro en su feudo frente al Don Benito (2-0).

Los de Cáceres, que se colocan con 43 puntos -cinco de renta ya sobre el tercero-, hicieron los deberes en el derbi extremeño. Además, es el gran perseguidor de un Córdoba CF que ha visto como el resto de equipos de play off no han conseguido el triunfo en esta vigesimosegunda jornada de Liga en el Grupo IV de Segunda RFEF. De este modo, los blanquiverdes sacan 14 puntos al Ceuta, tercer clasificado, que no pasó del empate ante el Montijo en el Alfonso Murube (0-0).

Por otro lado, tras los ceutíes está un Coria que empató también su encuentro ante el Villanovense en el otro derbi extremeño de esta jornada (0-0). Los corianos, que perdieron la anterior cita ante el Cacereño, sumaron un punto en Villanueva de la Serena y mantienen actualmente la cuarta plaza de la tabla con 36 puntos en su casillero, 16 menos que los de Germán Crespo.

A falta de que se cierre la jornada con el encuentro entre el Mérida y el Cádiz B, el Córdoba CF ya sabe que el Cacereño es el único que intenta estar en la pelea por el primer puesto, aunque la renta de los blanquiverdes es muy sólida. El objetivo del ascenso a Primera RFEF sigue encarrilado por un conjunto cordobesista que se medirá el próximo domingo 27 de este mes al San Fernando (13:00), que cayó en Lepe ante el San Roque (3-1) y es el nuevo colista del Grupo IV tras el triunfo del Panadería Pulido al Vélez (2-0).