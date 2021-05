El Club de Campo acoge este fin de semana el Open Ciudad de Córdoba-Copa Albolafia

El XXIII Open Ciudad de Córdoba de golf-Copa Albolafia crece en su edición de 2021 y se desarrollará durante tres jornadas durante este próximo fin de semana. El Real Club de Campo acoge entre el viernes 7 y el domingo 9 de mayo la prueba más esperada de su calendario de torneos, en la que participarán 140 jugadores entre las tres categorías en que se divide la prueba. Las 112 plazas para Segunda y Tercera Categoría se agotaron apenas abrirse el plazo de inscripción, dando lugar a una extensa lista de espera.

Vuelve la cita a desarrollarse en sus fechas habituales, después de que la pasada edición, finalizada con triunfo de Andrés Pastor, se disputase a mitad de octubre del año pasado al aplazarse la cita prevista en primavera durante el confinamiento. "Desde luego que el campo va a estar en las mejores condiciones de juego posibles", subrayó en la presentación el presidente del Comité de Competición del club, Juande Benítez.

Y no sólo porque sea la época del año en que mejor luce el campo. También "se nota y mucho todo el trabajo de preparación y de calidad que ha supuesto acoger a finales de marzo el Campeonato de España sub 18 masculino", según Javier Fernández, director-gerente del club.

Para dar cabida a toda la demanda de jugadores, los competidores de Primera Categoría (con hándicap hasta 11'4, y que jugarán en el formato medal play hándicap) disputarán sus dos jornadas en las tardes del viernes y el sábado. La competición en Segunda (desde 11'5 a 18'4) y en Tercera (desde 18'5) se desarrollará en formato stableford hándicap durante las mañanas del sábado y el domingo. Como en ediciones precedentes, un aplicación móvil permitirá seguir al momento el resultado de los jugadores tras cada hoyo disputado. Los participantes, para evitar aglomeraciones, jugarán en línea, lo que supone que cada partida saldrá del tee del hoyo 1 con 10 minutos de diferencia. La entrega de premios a los ganadores se realizará el domingo por la tarde.

Durante la presentación, el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, reiteró el apoyo del consistorio otro año más al torneo: "No me cansaré de decir que Córdoba tiene un campo que no tiene nadie y no podemos de dejar de apoyar esta iniciativa. Tenemos que felicitar a este club por seguir poniendo a Córdoba en el mapa del golf nacional". Según María del Mar Romero, presidenta de consejo de administración del Real Club de Campo, "esa idea, poner a Córdoba en el escaparate golfístico nacional, fue el objetivo con el que que se puso en marcha en 1999 la primera edición de este torneo". Un evento que, destacó Romero, "cuenta con un trofeo que es una obra maestra de la orfebrería cordobesa".

Por su parte, el concejal de Deportes y presidente del IMDECO, Manuel Torrejimeno, indicó que el gobierno municipal "va a seguir apostando por el golf". "Tenemos un campo inmejorable, que muchos desconocían y un torneo de mucho nivel que vamos a contribuir a que siga creciendo en próximas ediciones", añadió.