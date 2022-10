Club Almedina: Ocho años fomentando la esgrima en Córdoba

En Córdoba hay vida más allá de los deportes conocidos por todos como son el fútbol, el baloncesto, el balonmano o el tenis. A muchos les puede sorprender, pero la esgrima es uno más de ellos. Y es que, el Club de Esgrima Almedina nació en 2014 en la capital para llevar a todos los cordobeses esta disciplina que ya era olímpica en los primeros juegos de la Era Moderna de 1896, pero que en la provincia no se llevaba a la práctica.

Fue en el colegio Almedina donde surgió esta escuela de la mano de Emilio Quintela, un apasionado de este deporte que desde pequeño mantuvo la ilusión de hacer esgrima, pero el que no hubiese escuelas en Córdoba donde practicarlo se lo impedía. Por eso, cuando tuvo la edad suficiente como para fundar su propio club, decidió que quien no pudiese practicar esgrima sería porque no quiera y no porque no tenga la oportunidad como le ocurrió a él.

Con la idea de montar una entidad dedicada a ser la cantera de esgrima de la capital, surgió el club de Esgrima Almedina, que en un solo año se trasladó al colegio Virgen del Carmen y también incorporó un equipo absoluto (mayor de 23 años) y otro de veteranos. En el pabellón del centro educativo continúan a día de hoy dando clases a un total de 38 alumnos, 20 de ellos pequeños divididos en rangos de seis a 12 años y de 12 a 16; y el resto adultos.

Se trata de una cantidad de alumnos considerable para un deporte desconocido para muchos. De hecho, el propio Emilio no sabe el cómo les da a los más pequeños por elegir la esgrima antes que deportes como el fútbol, el baloncesto o el tenis. Eso sí, la fórmula le parece simple, pues el maestro de esta práctica asume que "a todos los niños les gusta jugar con espadas, ya sea como piratas o espadachines", y eso se puede hacer con la esgrima desde chicos, lo que hace que les interese mucho practicarlo.

Una vez llegan a la escuela, los más pequeños comienzan sin competir y pelean con armas "de juguete", aunque tienen pruebas internas para poner en práctica sus habilidades. Cuando crecen están en el mismo equipo que los mayores, pero con todo el material en tamaño más pequeño. Ahí ya, si tienen nivel y a partir de los 12 años, van a los torneos de Andalucía y nacionales para empezar a ponerse a prueba en las competiciones.

Y es que, este deporte definido por Emilio como "el ajedrez con zapatillas" debido al análisis y a la estrategia que requiere, necesita una técnica muy depurada y una gran capacidad de toma de decisiones, algo que se encuentra por medio de "las ganas", que es la clave de éxito en esta práctica. "A base de entrenar se avanza con el entrenador que te enseña las técnicas y la disciplina de este deporte en el que se está en constante aprendizaje", comenta el maestro de armas.

Son cinco los encargados de dirigir los entrenamientos que en el Club de Esgrima Almedina llevan a cabo cada martes y jueves por la tarde. En cada uno de ellos comienzan con un calentamiento que incluye ejercicios también de coordinación y luego con preparación física semejante a la de cualquier deporte antes de trabajar desplazamientos, cualidad fundamental en todo campeón del mundo. Con los niños se hacen muchos juegos, mientras que los mayores trabajan arma con peto junto al maestro, individualmente y en pareja, y cuando se tiene el conocimiento básico de la técnica, ya se empieza a tirar con florete, sable o espada hasta que se van aprendiendo más cuestiones técnicas.

Una filosofía de trabajo de este club humilde que sueña con poder llevar a sus alumnos algún día a alcanzar grandes retos. Y es que, Emilio asegura que Córdoba está preparada para tener competidores exigentes en esgrima en un futuro. Gabriel, por ejemplo, solo tiene 11 años y ya es de los mejores de Andalucía. En la modalidad femenina también apuntan maneras Luna, Patricia y Jimena Barañano, esta última campeona de Andalucía en florete femenino M15 y subcampeona en M17 al finalizar la temporada 21-22.

Incluso con solo ocho años -los mismos que tiene el club- Gonzalo que va a ser "un máquina", como asegura su entrenador, pues "tiene un movimiento en la pista que parece un olímpico". Todos ellos y muchos más alumnos despuntan y tiene ese futuro prometedor que, aunque los medios en el Almedina son limitados, son motivo de ilusión a pesar de que destacar a nivel nacional es toda una prueba de lo más complicada.

"España es una de las potencias mundiales de esgrima y tiene mucha exigencia, es muy difícil que pueda llegar alguien a los Juegos Olímpicos porque hay que competir contra Italia, Francia, Hungría o Rusia entre muchas otras grandes potencias. Pero, sin duda, sería el gran sueño de este humilde club, que uno de sus alumnos acabara disputando unos JJOO", admite el maestro Emilio. Y es que, mientras esa "difícil ilusión" no sea imposible, a base de esfuerzo y disciplina, el Club Almedina continúa trabajando en que la esgrima sea uno de los deportes punteros de Córdoba y pueda hacer historia.