El Ciudad de Lucena prescinde de los hermanos Carrasco

El Ciudad de Lucena y los hermanos Carrasco han llegado a un acuerdo para poner el punto y final a su etapa en el banquillo celeste. La derrota del pasado domingo en el derbi provincial frente al Salerm Puente Genil (0-1) fue la gota que colmó el vaso. Con el equipo situado en la novena posición con 19 puntos, los lucentinos están a cuatro puntos del Pozoblanco, que actualmente marcha quinto y tiene la última plaza que da opción a jugar al play off, y a diez puntos del líder, el Córdoba B, que ascendería de forma a directa a Segunda RFEF, el gran objetivo de los aracelitanos para esta campaña.

Con un proyecto basado en ser campeones, como lo catalogó el propio Dimas Carrasco en su presentación, los resultados no han sido los esperados. Con una plantilla de nivel, aunque se ha quedado corta por las salidas de Álex Sánchez y Dani del Moral, el Ciudad de Lucena no le ha cogido el pulso a esta temporada. Sin victorias fuera de casa aún, los celestes también han sucumbido en su feudo contra rivales como el Sevilla C o el Salerm Puente Genil, que llevaban en ambos casos una serie de partidos sin ganar y rompieron la misma en el estadio aracelitano.

Sin convencer en el juego desplegado, la derrota ante el Sevilla C fue el primer gran momento de crisis en la entidad lucentina. Un empate ante el colista Espeleño y la victoria frente al Ayamonte colocaron de nuevo a los celestes a las puertas de la zona de play off, pero el revés sufrido el pasado domingo ante el Salerm Puente Genil fue clave para poner el punto y final a una etapa que arrancó en 2019 para los hermanos Carrasco.

Durante todo este tiempo, el Ciudad de Lucena siempre se ha quedado a las puertas del ascenso. El primer curso de los técnicos sevillanos, en el que el coronavirus rompió la campaña y se disputó un play off expréss en Marbella para dilucidar los equipos que daban el salto de categoría, acabó la derrota ante el Betis Deportivo en la gran final. El cuadro bético dejó a los aracelitanos en Tercera División.

Al curso siguiente, con una nueva apuesta por pelear por todo, el Ciudad de Lucena se metió de nuevo en la pelea final por dar el salto de categoría. Sin embargo, pese a tener el factor campo a favor en las eliminatorias finales, el Ceuta cortó el sueño celeste con una victoria en el tiempo descuento que dejó helado el estadio Ciudad de Lucena.

A la tercera tampoco llegó la vencida. Los celestes, muy regulares a lo largo del ejercicio, pelearon por el play off y lo lograron. Estepona fue la sede de unas eliminatorias que dieron al cuadro de los hermanos Carrasco la opción de jugar la gran final tras deshacerse del Xerez CD. Sin embargo, el Utrera cortó de nuevo el sueño aracelitano.

Con la idea de pelear por la primera plaza, la que da opción de ascender de forma directa, arrancó el curso el Ciudad de Lucena. Sin embargo, los resultados no terminaron de ser los esperados. Sin victorias a domicilio aún, los celestes no han conseguido meterse en la pelea por estar en el play off. La derrota ante el Salerm fue clave para poner el punto y final a una etapa.

La entidad celeste, que aún no ha hecho oficial la decisión tomada, ha anunciado para esta tarde a partir de las 18:40 una rueda de prensa en la que estará la junta directiva y el director deportivo Juan Cantero Juani. Será el momento de anunciar la despedida de los técnicos sevillanos, que han marcado una etapa en el club celeste durante estos últimos años.

Falete, el favorito

Por otro lado, el Ciudad de Lucena ya trabaja en el relevo en el banquillo. El favorito para la dirección deportiva celeste es Rafael Carrillo Falete, que volvería a Lucena para arrancar una nueva etapa. El experimentado técnico cordobés se encuentra actualmente sin equipo y es la primera opción. No obstante, el club celeste maneja más alternativas para relevar a los hermanos Carrasco. La decisión final se conocerá en las próximas horas porque los aracelitanos tienen este sábado ante el Ceuta B el último partido de este 2022.