El Ciudad de Lucena pone en marcha su proyecto para un curso "ilusionante"

El Ciudad de Lucena ya tiene los cinco sentidos puestos en el proyecto de la próxima temporada, en la que volverá a estar de nuevo en el Grupo X de Tercera RFEF. Tras disputar cuatro play off de forma consecutiva, los celestes preparan "con la misma ilusión" una campaña en la que intentarán pelear contra los dos Xerez, el Córdoba B y el Salerm Puente Genil por estar en la zona noble de la tabla.

Tras quedar apeado por el Córdoba B en la primera eliminatoria de la fase autonómica del play off de ascenso a Segunda Federación, el Ciudad de Lucena se puso a trabajar y anunció a finales del mes pasado la renovación de Rafael Carrillo Falete, que llegó a la entidad celeste en el cierre de 2022 tras la salida de los hermanos Carrasco.

Con la mente puesta ya en la temporada 23-24, el Ciudad de Lucena destacó a través de su presidente Jorge Torres que mantendrá una temporada más el patrocinio principal de La Cartonera Lucentina. Lo hizo público en una rueda prensa en la que estuvieron también el director deportivo Juan Cantero Juani y el técnico Rafael Carrillo Falete.

El director deportivo celeste comentó que arranca "con la misma ilusión de la primera cuando empezamos en la dirección deportiva". "Estas cuatro últimas temporadas han sido bastantes buenas y hemos sido uno de los equipos más importantes de la categoría, pero es una pena que no hayamos dado el salto a Segunda RFEF", reconoció.

También indicó que nos ilusiona "el poder contar con el mejor entrenador del fútbol de Lucena y el que más cerca ha estado de lograr logros importantes". "Me gustaría que la afición se implicará un poco más, a pesar de la decepción por no conseguir lograr el ascenso", comentó Juani, que trabaja ya "para conseguir una plantilla competitiva y con una base del año anterior". "Vamos a competir con los más grandes y poner a Lucena donde se merece", apuntó.

Por su parte, Falete comentó que "en Lucena siempre me he encontrado muy a gusto y todo el mundo me ha demostrado el cariño que intento con mi trabajo sea recíproco". "Se hacen las cosas bien, con paciencia y tranquilidad para manejar el mercado de fichajes y llevar el tiempo nosotros, que es muy importante", señaló un técnico que expuso que pueden tener "opciones de poder apostar por jugadores que nos interesan".

"Tenemos trabajado avanzado y poco a poco irán surgiendo los fichajes. Lo más importante es formar las bases para ilusionar a nuestros aficionados y que vuelvan a engancharse al equipo", reconoció un Falete que intentará que su equipo este curso ofrezca la "mejor versión, para que jugadores rindan al máximo y defiendan el escudo al máximo nivel".

Por otro lado, tras la salida de Diego Domínguez al Xerez CD, Falete dijo que "los jugadores terminan contrato y quedan libres y luego está nuestra opción de volver a retomar negociaciones". "Lo más importante es que el club esté saneado y no tengamos problemas. Los jugadores son importantes, pero ninguno es imprescindible y ninguno estará por encima del club", apuntó.

Sobre la plantilla de la próxima temporada, Falete comentó que "la cantera será siempre muy importante para nosotros. Son jugadores que van a participar con nosotros y lo tendremos en observación para que mejoren y progresen". "En cuanto al número de componentes y capacidad o calidad de jugadores, hemos barajado que los jugadores deben ser importantes todos y luego afinar en los jugadores jóvenes para tener posibilidad de elevar el nivel".

Jorge Torres, por su parte, comentó que "el Grupo X no lo vamos a descubrir, con los dos Xerez, el Córdoba B, el Puente Genil y el Ciudad de Lucena, que este año peleará como siempre por estar lo más arriba posible". Eso sí, el presidente dijo que "el presupuesto está más ajustado a la categoría y los técnicos deben darse un trabajo importante para conseguir jugadores de alto nivel para pelear por estar lo más arriba posible".

Por otro lado, también indicó que "la campaña de abonos se está terminando de diseñar y la presentaremos en dos semanas". "Los precios serán modificados porque hay más equipos y más partidos, pero no nos vamos a volver locos porque tenemos los pies en el suelo. Vamos a poner el precio de un abono de Tercera RFEF Grupo X".