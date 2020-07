El Ciudad de Lucena encara la semana del estreno en el 'play off'

Llega la semana más decisiva para el Ciudad de Lucena. El conjunto celeste preparará desde este lunes el partido ante el Xerez DFC que marcará su devenir en el play off de ascenso a Segunda División B. Después de mes y medio en esta nueva pretemporada a la que obligó el coronavirus, los celestes afrontan ya las últimas sesiones de trabajo, tratando de pulir los detalles para llegar con todas las garantías al momento más esperado, el próximo domingo a las 22:00, en un choque que se disputará en el Municipal de Marbella.

En este play off exprés que estableció la federación tras la crisis del covid-19 no hay lugar para el error, de ahí que Dimas Carrasco y sus hombres no quieran dejar ningún detalle sin perfilar, para un duelo que se presume igualado y en el que los detalles están llamados a marcar la diferencia.

Eso sí, a pesar de la importancia de lo que viene por delante, el cuadro técnico del Ciudad de Lucena tratará de hacer la semana lo más normal posible, para evitar la ansiedad y las sobrecargas en un plantel que debe llegar en el mejor momento al domingo.

De esta forma, los celestes se ejercitarán el lunes y el martes en sendas sesiones programadas a las 19:00, como siempre sobre el césped del Ciudad de Lucena y a puerta cerrada, la tónica habitual desde que el equipo retomó a los entrenamientos tras el confinamiento.

El miércoles, Dimas Carrasco dará descanso a sus futbolistas, para empezar el jueves pasando las pruebas de coronavirus que deberán dar el visto bueno a la participación de cada uno de los futbolistas en el encuentro del domingo. Ese mismo día, ya por la tarde, el equipo volverá a trabajar a las 19:00, al igual que hará el viernes.

El sábado, los técnicos del cuadro aracelitano concederán un nuevo día de descanso a la plantilla, con la idea de que lleguen frescos de piernas al domingo, día en el que espera el Xerez DFC, en un duelo que decidirá un puesto en la final por el ascenso a Segunda B.

El Ciudad de Lucena, de celeste

En ese choque ante los jerezanos, el Ciudad de Lucena actuará como local, gracias a su mejor clasificación durante la temporada regular. Ese detalle se traducirá en el hecho de que el cuadro de Dimas Carrasco podrá utilizar su primera indumentaria y jugar por tanto de celeste ante un Xerez DFC que tendrá que aparcar su habitual primera equipación de color azul marino para jugar con la segunda, de color verde.

La otra ventaja que el conjunto aracelitano tendrá en esta primera eliminatoria es mucho más importante y tiene con ver con el hecho de que un empate le daría también la clasificación para la final del play off. Y es que las eliminatorias por el ascenso pasarán este año de los 90 minutos reglamentarios, pues las posibles prórrogas y las tandas de penaltis quedan anuladas. En caso de empate, el mejor clasificado avanza, y ahí el Ciudad de Lucena saldría ganando ante su primer rival.