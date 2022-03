El Ciudad de Lucena se desinfla ante el Xerez CD (3-0)

El Ciudad de Lucena salió muy perjudicado de su visita al Pedro S. Garrido en su enfrentamiento directo contra el Xerez CD. El partido se le puso en contra a los de Dimas Carrasco con la expulsión con roja directa de Joao Bravo a los 36 minutos por propiciar un codazo a Joselillo. Tras una primera mitad sin goles, los xerecistas hicieron valer su superioridad numérica con dos golpes consecutivos que dejaron sin opciones a los lucentinistas.

Los celestes, que ya sufrieron para sacar un empate en casa ante el Antoniano la pasada jornada (1-1), confirman el fin de una racha positiva y ya suman tres citas seguidas sin ganar. Un duro golpe en una jornada clave para la zona de play off, que se saldó con la victoria del Córdoba B a Los Barrios (2-3) y del Utrera al Gerena (0-1).

Óscar y Borja, muy activos durante el inicio, estuvieron a punto de abrir la lata a los seis minutos. Borja se plantó solo en el área y optó por pasar el balón a Óscar, que llegaba solo para que lo empujara, pero la defensa aracelitana interceptó el pase ante la desesperación de la grada y del punta azulino.

La réplica del cuadro de los hermanos Carrasco, con la defensa casi en línea y adelantada buscando una y otra vez que los xerecistas cayesen en fuera de juego y con presión alta, llegó dos minutos después. Nacho Fernández no remató de milagro a un mal despeje de Marc Vito.

Al filo del cuarto de hora, el Ciudad de Lucena perdió a uno de sus hombres importantes en la medular. Iván Henares se lesionó y entró Joao Bravo. El partido era intenso y la afición apretaba, pero no había opciones claras de gol. Hasta que en el minuto 19, el Xerez forzó dos saques de esquina consecutivos y en el 21, Joselillo lo intentó con un lanzamiento lejano y muy centrado que atajó seguro y sin problemas Cuenca. A la media hora, Vito detuvo con suspense -dio la impresión que el balón se le escapaba y se le colaba entre las piernas- un disparo de Zequi.

Expulsión de Joao Bravo

El Ciudad de Lucena se quedó con diez jugadores por la expulsión con roja directa de Joao Bravo, que soltó un codazo sin sentido a Joselillo en la medular que el colegiado vio clarísimo.

Con un jugador más, los azulinos necesitaban cabeza para romper el entramado defensivo de un equipo sólido y bien plantado, pero le faltaban ideas en la creación y le sobraba corazón y precipitación a la hora de concretar y se topaba con un asistente que parecía medir los fueras de juego con escuadra y cartabón.

El segundo acto arrancó con un doble cambio en el Ciudad de Lucena, con un Xerez CD que también tuvo que realizar una variante obligada a los pocos minutos, Iván Navarro por Iván Gutiérrez, y con un Borja en estado de gracia. El atacante empujó casi sin querer en el segundo palo un centro de David León que se coló hasta la cocina sin que nadie pudiese pararle. 1-0. Minuto 49.

El tanto animó a unos azulinos que en el minuto 53 protagonizaron una jugada casi calcada a la del gol, aunque en esta oportunidad Óscar recogió el centro, le pegó duro, rechazó el meta Javi Cuenca la pelota y el rechace lo mandó dentro Borja. El árbitro invalidó la diana por posición antirreglamentaria del atacante xerecista.

Con superioridad numérica, el Xerez CD comenzaba a mandar a en el encuentro y Fajardo retiró del campo a Borja y Rodri y apostó por Juanca y Jordan Lamela a los 64 minutos. La jugada no le pudo salir mejor. Jordan Lamela entró y besó el santo. El extremo anotó el segundo tanto de la tarde tras una bonita acción de Óscar, que demostró lo buen delantero y lo inteligente que es. Aguantó el balón todo lo que pudo y cuando su compañero lo tenía todo a favor, se lo cedió para que aumentar la ventaja en el marcador. 2-0. Minuto 66.

A partir de ese momento, más emoción que juego. El Ciudad de Lucena estaba herido y los azulinos no querían arriesgar para no complicarse un encuentro que tenían controlado en todos los aspectos. Borja Pimentel llevó el 'uy' a la grada con una acción a la que no llegó por poco.

Con el tiempo cumplido, Iván Navarro se sumó a la fiesta local al anotar el tercer tanto del choque. Con el resultado, los aracelitanos pierden el average con los xerecistas y se aprieta aún más la lucha por la tercera plaza que mantienen ambos equipos junto al Córdoba B, tras su victoria en esta jornada.