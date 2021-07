Carmen Avilés logra el récord de España en el relevo 4x400 del Europeo sub 20

Carmen Avilés y sus compañeras del relevo 4x400 consiguieron un brillante récord de España sub 20 y sub 23 para meterse en la final que este domingo cerrará el Campeonato de Europa sub 20 que se está disputando en Tallin, la capital de Estonia.

La atleta cordobesa fue la encargada de correr la primera posta para el equipo español. Avilés dio una exhibición de velocidad y pudo entregar en primera posición la posta a Lucía Pinacchio, que mantuvo la cabeza de carrera hasta entregar el testigo a Sofía Cosculluela. La madrileña se encontró con la oposición del equipo checo y el noruego, aunque pudo entregar en posiciones de privilegio el testigo a Berta Segura, que remontó para darle a España una brillante victoria que le depara el paso a la final y que establece, con un tiempo de 3:38.92, la nueva plusmarca nacional sub 20 y sub 23.

El registro conseguido por Avilés y sus compañeras mejora en dos centésimas el logrado por el equipo español en el Mundial júnior de Sudbury 1988, hace más de tres décadas.

España accedió a la final con el segundo mejor tiempo de las semifinales, solo mejorado por el cuarteto de Alemania (3:38.55), lo que confirma sus posibilidades de conseguir una medalla en la final que se disputa este domingo a partir de las 18:00 hora española.