Carmen Avilés anuncia su fichaje por el Playas de Castellón, referencia nacional del atletismo

Carmen Avilés afronta un 2023 de cambios y nuevos estímulos para su incipiente carrera en el atletismo. La cordobesa ha decidido cerrar su etapa en el Unicaja Jaén y pasar a formar parte del Playas de Castellón, uno de los equipos referentes del panorama nacional, con el que confía en seguir dando pasos en firme hacia su crecimiento.

"Comenzamos otra etapa desde un verde más oscuro. En esta ocasión me despido del club que, habiendo formado parte de él tan solo un año, me ha acogido con todo el cariño y me han hecho sentirme una más de la familia. Solo puedo estar agradecida al Unicaja Jaén por haberme acompañado y haber apostado por mí durante la mejor temporada que he hecho hasta ahora. Mil gracias", escribió Carmen Avilés en sus redes sociales para explicar su cambio de club.

La deportista cordobesa ha pasado solo un año en el Unicaja Jaén, al que llegó tras salir de Los Califas en diciembre de 2021. Así cerró una etapa de crecimiento en el club en el que empezó su trayectoria deportiva, buscando nuevos horizontes que ahora le permiten llegar al Playas de Castellón, un club con solera después de muchos años entre los conjuntos más potentes del atletismo español.

La entidad castellonense nació en 1981 y recibió el nombre de Playas de Castellón en 2006. En esos más de 40 años de historia ha acumulado una cantidad ingente de títulos nacionales y se ha convertido en una referencia a nivel nacional, contando en sus filas con muchos de los mejores atletas del país. Ahora, Carmen Avilés espera seguir progresando de manera notoria dentro de una estructura que le ayudará a potenciar su talento.