El Cajasur Priego se la juega en los cuartos de final en la pista del Sanse

El Cajasur Priego, tras terminar la primera fase invicto en los diez partidos disputados, afronta el momento de la verdad en esta temporada. El representativo de la Subbética inicia este viernes la segunda fase de la temporada en la Superdivisión con motivo del partido de ida del play off por el título en la ronda de cuartos de final en la pista del Sanse (Complejo Dehesa Boyal, 17:30).

Según se ha establecido en el sistema de competición, los encuentros se jugarán a seis puntos, como sucede en la Liga, y el vencedor de más partidos a doble vuelta conseguirá el pase de ronda. En el caso de empate, contabilizaría el número de juegos y si persistiera el mismo, la solución llegaría por el número de puntos obtenidos.

Con todo, el Cajasur Priego intentará que no se tenga que llegar a ese límite. Aun así, a nadie se le escapa que la vuelta será igual de importante, por lo que en ningún caso el cruce quedará resuelto en el partido de este viernes. No será la primera vez que el cuadro prieguense juega un play off contra el Sanse, ya que en 2010 disputaron una final que se terminaron adjudicando los madrileños gracias a la poderosa tripleta conformada por Shi Wei Dong, Alfredo Carneros y Kou Lei.

Atendiendo a la presente temporada, el Sanse ha finalizado la temporada en la cuarta posición del subgrupo 2 de la Superdivisión, si bien ha mostrado capacidad para plantar cara a todos sus oponentes. En sus filas destacan Baibuldin, Tomasz y el egipcio Ahmed, además de contar con un seleccionable por España como Rafael de las Heras, quien está en plena progresión.

Por su parte, el Cajasur Priego dispone de todo su arsenal. Por lo tanto, Luis Calvo manejará fichas a la hora de hacer una convocatoria que haga la defensa del título por cuarta campaña consecutiva y lograr un pase, a certificar el próximo 18 de marzo, que le permita afrontar las semifinales con el vencedor del Arteal-Leka Enea.

Carlos Machado hace hincapié en el esfuerzo

El laureado jugador prieguense, Carlos Machado, no dudó en señalar que el duelo en territorio madrileño ante el Sanse se trata de "un partido fuerte, y más empezando en su pista". Además, recordó que en la liga hay equipos con un nivel "parecido" al de ellos y "al final se lleva la competición el equipo que más acertado está el día clave". De ahí que el cordobés, pese a que señaló que no tiene "un súper equipo", incidió en que deben ser "competitivos y conscientes de hacer las cosas bien" para plantarse en las semifinales.

"No sabemos a qué equipo nos vamos a enfrentar, puesto que tienen inscritos a varios extranjeros. Es más difícil preparar los partidos así, pero tenemos las mismas ganas de darle un título a Priego y Córdoba", señaló Machado, quien recordó también aquella final que perdieron ante los madrileños.

"El play off te gusta si lo ganas y si pierdes, prefieres la liga regular. Nosotros llevamos mucho tiempo arriba con distintos sistemas de competición y así queremos seguir con nuestro esfuerzo", finalizó Carlos Machado.