El Cajasur Deportivo se refuerza con la argentina Lihuen Valcárcel

El Deportivo Córdoba sigue apuntalando su plantilla con el objetivo de poder pelear por el ascenso a la máxima categoría esta temporada y su última incorporación es la ala-pívot Lihuen Valcárcel. La argentina vivirá en Córdoba su primera experiencia en Europa, después de completar una trayectoria notable en su país natal, en el que jugó en clubes como el Banco Nación, el Racing Club, el Estrella Federal y el Club Atlético Platense.

El fichaje de Lihuen Valcárcel por el Deportivo Córdoba encierra una curiosa historia detrás, puesto que la jugadora argentina tenía decidido venir a España después de que su pareja -Sofía Schell, que juega a fútbol-, se comprometiera hace unas semanas con el Córdoba Femenino. "Estuve entre las ofertas del Deportivo Córdoba y del Salesianos, pero tras recibir la llamada de Manuel Haro, ya quedamos y me presentaron una propuesta para jugar acá, y desde el primer momento acepté por las ganas de vivir en esta ciudad y de empezar a entrenar", explica Valcárcel sobre su fichaje.

Con solo 25 años, Lihuen aportará talento ofensivo al equipo cajista, pues puede desenvolverse tanto de ala como de pívot, demarcaciones en las que ha ido alternando durante los últimos años de su carrera. La propia jugadora argentina destacó su "potencia y el saber jugar en equipo" como cualidades que a buen seguro ayudará al Deportivo Córdoba.

Consciente de la ambición de su nuevo equipo por alcanzar la élite del fútbol sala español, Lihuen Valcárcel no dudó en asegurar que su meta es aportar a ese reto colectivo. "Me contaron la historia del Deportivo Córdoba, que estuvo durante varios años en Primera división aunque luego descendieron y por ello la idea que hay marcada es la de volver a ascender; desde hace tres años ése es el objetivo presente en la entidad, y creo que aterrizo en un club muy importante y por ello me siento muy contenta de poder formar parte", explicó la argentina.