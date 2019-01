El Cajasur Deportivo Córdoba suma y sigue al frente de la tabla

El Cajasur Deportivo Córdoba inició este pasado fin de semana la segunda mitad del campeonato sumando un empate en casa ante el Cefo (1-1), viendo así interrumpida una racha de tres victorias consecutivas. El conjunto de Salva Chía se adelantó en el marcador por mediación de Nuria, pero a mediados del segundo tiempo vio cómo el cuadro extremeño igualada la contienda.

Pese a todo, uno de los principales activos de la plantilla cajista, como es Rocío Gracia, valora positivamente el punto, porque "aunque parezca que no, sabe bien ya que tuvimos una semana complicada por culpa de las lesiones, con compañeras que apenas pudieron entrenar durante la semana, y por eso creo que el punto sumado ante el Cefo es positivo".

A su juicio, "el equipo está dando un cambio importante en cuanto al juego, y nos sentimos con más confianza; si comparamos por ejemplo el encuentro de la primera vuelta ante este mismo rival y el de este pasado domingo, la diferencia es abismal. Lástima que no pudimos conseguir la victoria, pero seguimos sumando".

Para Rocío lo más llamativo de esta temporada es que "quizá estamos siendo la sorpresa para el resto de rivales de la competición, aunque para nosotras ya no nos vemos tan sorprendidas porque el grupo está trabajando perfectamente, los entrenamientos son muy buenos, hay continuidad, estamos asimilando bastante bien el sistema de juego que quiere Salva Chía, y podemos decir que la temporada está siendo bastante buena".

A nivel individual, la jugadora espejeña considera que "tuve que pasar un periodo de adaptación después de llegar nueva y conocer a las compañeras, pero me siento muy bien, y seguiré trabajando y disfrutando de este deporte hasta que el cuerpo aguante".

Una trayectoria por media España

Rocío Gracia regresó este verano al Cajasur Deportivo Córdoba tras marcharse en verano de 2008 para emprender una exitosa carrera por toda la geografía española, en Mainfer Zaragoza, Diamante Rioja, Natudelia Zaragoza, Universidad de Alicante, Elche FSF y Xaloc Alacant.

La 8 cajista echa la vista atrás asegurando que "me fui siendo una niña y he vuelto hecha toda una mujer, con mucha más experiencia con lo que he vivido fuera, donde he ganado veteranía, saber estar, y como digo, volví siendo una mujer en todos los sentidos, tanto a nivel deportivo como a nivel personal".

A comienzos de temporada, la plantilla y el cuerpo técnico del conjunto cordobés apostaban primero por amarrar la permanencia en la categoría de plata, un discurso que Rocío cree que "hay que ir cambiando porque ya tenemos puntos más que suficientes para la salvación, y ahora habrá que ver dónde está el techo del equipo. No vamos a decir si vamos a ganar la liga o si entraremos en play off, veremos hasta dónde somos capaces de llegar pero, sobre todo, que la gente tenga claro que este equipo no se merece estar en los puestos de abajo como sucedió el año pasado, y que podemos luchar por cualquier cosas que se nos proponga".