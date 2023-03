El Cajasur Deportivo Córdoba cierra el fichaje de Carolina Arriaza.

El Cajasur Deportivo Córdoba y Carolina Arriaza han alcanzado un acuerdo para la incorporación de la jugadora sevillana al primer equipo cajista, al que llega procedente del Multi-Sport Destino Gastronómico, club sevillano que milita en categoría andaluza. Un nuevo refuerzo para el conjunto cordobés, que en este tramo final de la temporada intenta de manera desesperada conseguir la permanencia en la Segunda RFEF Femenina.

La nueva jugadora blanquiverde, nacida hace 29 años en Los Palacios destaca por su versatilidad tanto en ataque como en defensa, pudiendo jugar de pívot o de cierre. Arriaza tiene claro lo que puede aportar a su nuevo equipo: "Me definiría como una jugadora polivalente, físicamente me considero fuerte, juego bastante con el cuerpo, me gustan los unos contra uno, y también pienso que tengo bastante facilidad de cara al gol".

Caro, como se la conoce, no dudó un instante cuando recibió la propuesta del conjunto deportivista. "Ha sido gracias a Manolo Haro, con quien tengo contacto desde hace varios años, y me dijo que el equipo estaba pasando por un bachecillo y me llamó para saber si estaría dispuesta a ayudar, y yo, encantada, ya que todo lo que suponga un reto para mí me parece estupendo", aseguró.

El fichaje de Carolina Arriaza se suma al ya confirmado de Eme, pívot jiennense que llega también para dotar de más recursos en ataque al equipo entrenado por Salvador Chía. Y es que las cajistas, es puestos de descenso, necesitaban ampliar los recursos en su plantilla para poder pelear por la permanencia con garantías en esta parte final de la temporada.