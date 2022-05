El Cajasur Córdoba necesita ganar al Zamora y que no lo haga Alarcos para atar la salvación

Situación límite para el Cajasur CBM, que afronta la última jornada liguera en puesto de descenso y con una salvación que se ha puesto muy cuesta arriba. Los granates reciben al BM Zamora (Fátima, 19:00) con la necesidad de vencer, pero no vale solo con ello, ya que necesitarán un pinchazo del Alarcos en su casa ante el Alcobendas para poder alcanzar la permanencia.

Con todo resuelto, lo único que falta por concretar es la última plaza de descenso, con Cajasur y Alarcos luchando por evitarla. Ambos equipos están igualados a puntos, pero el gol average particular favorece a los manchegos, lo que obliga a los de Jesús Escribano a mejorar lo que haga el equipo de Ciudad Real. Ello implica que una victoria alarquista ante Alcobendas mandará a los cordobeses a Primera Nacional, independientemente de lo que sean capaces de hacer en su partido.

Jesús Escribano sabe que la tarea de permanencia para esta última jornada es muy complicada: "La pena es que no dependemos de nosotros mismos, tenemos que ganar a Zamora, que no es fácil, y esperar a que aparezca la suerte y Alcobendas puntúe en Ciudad Real, que tampoco lo es". Todo ello, en base a lo sucedido el sábado pasado en el choque del cuadro alarquista: "El partido de Aranda contra Ciudad Real fue algo extraño. Aranda ha hecho una fase de permanencia muy buena, en su casa se ha mostrado inexpugnable, pero, sorprendentemente, Alarcos consiguió ganar allí. Era una posibilidad, sabíamos que no dependíamos de nosotros y seguimos en esa tesitura".

Sobre las posibilidades de los dos equipos en este fin de semana, el técnico granate reconoció que "creo que Zamora es un rival al que, en casa, con la dinámica que tenemos y con lo que nos jugamos, debemos ganarle". "Lo que veo complicado es que Alcobendas gane en Ciudad Real, por la calidad de Alarcos, por lo poco que se juega Alcobendas y por la presión que está metiendo en todos los aspectos el cuadro alarquista", reconoció el técnico cordobés. "Aunque se trate de otro club, es el heredero del BM Ciudad Real, y eso se nota en todos los sentidos. Por desgracia, creo que tanto nosotros como Alarcos haremos nuestro trabajo", apuntó el preparador del CBM.

A pesar de tratarse de unas fechas complicadas en Córdoba, Escribano quiso hacer un llamamiento de cara a la cita de este sábado: "A nivel de club estaría bonito que todo lo que nos rodea esté presente en Fátima, porque puede ser el final de un camino, de tres años en Plata, y una forma de despedir a una promoción de jugadores que nos han llevado a disfrutar mucho estas tres campañas. Es un buen momento para homenajearles, independientemente de que se consiga o no la permanencia".