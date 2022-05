El Cajasur Córdoba BM busca dar otro paso hacia la permanencia ante el Teucro

Inmerso de lleno en la resolución final liguera, el Cajasur Córdoba afronta este sábado en la pista del descendido Teucro Pontevedra (Príncipe Felipe, 19:00) la penúltima jornada, con la obligación de vencer y mirar de reojo lo que pase en Aranda del Duero, donde juega su rival por la salvación, el BM Alarcos. Como quiera que sea, bien le irá al cuadro granate centrarse en su propio partido y sacar adelante su trabajo, algo que no será fácil a pesar de tratarse del colista de la categoría.

Pocas cuentas que analizar de cara a esta jornada, con las posiciones ya más claras. Alcobendas, Aranda y Sant Quirze están salvados y Zamora está en proceso de hacerlo, valiéndole la victoria en casa ante Esplugues. Por otro lado, Teucro, Sarriá, Esplugues y Soria son equipos de Primera, por lo que Cajasur y Alarcos, que llegan empatados a estas dos últimas jornadas, se jugarán una de las plazas de salvación, con ventaja alarquista con el gol average ganado.

Es por ello que el Cajasur necesita mejorar lo que haga el Alarcos en estas dos jornadas, en las que los manchegos se miden al Aranda a domicilio y al Alcobendas en Ciudad Real, mientras que el cuadro granate afronta este duelo en Pontevedra y cierra la liga en Fátima contra el Zamora. Sobra decir que la victoria para el el cuadro cordobés es fundamental si quiere seguir soñando con la permanencia.

Sobre esta situación agónica que arroja casi un mano a mano entre ambos equipos, Jesús Escribano señaló que "no nos queda más que hacer nuestro trabajo y esperar, el objetivo interno del equipo es hacer nuestros deberes y terminar la fase de descenso de buena manera". "Nos marcamos conseguir los seis últimos puntos, ya llevamos dos, pero no podemos mirar si fallan o no los rivales, es algo que no podemos controlar. Espero y deseo que consiguiendo lo nuestro podamos salvarnos", señaló el técnico cordobés.