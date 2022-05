El Cajasur Córdoba BM cumple ante el Teucro y se jugará la permanencia en la última jornada (21-25)

El Cajasur Córdoba BM derrotó a domicilio al ya descendido Teucro de Pontevedra por 21-25 en la que fue una victoria agridulce. Los granates hicieron su trabajo con mucho mérito, ya que solo contaban con once efectivos disponibles, pero los de Escribano no se vieron favorecidos por el resultado producido en Aranda de Duero, donde el Alarcos sumó dos puntos provocando que los granates no dependan de sí mismos en la última jornada, donde deberá mejorar ante el Zamora el resultado que consiga el cuadro manchego en su casa ante el Alcobendas.

No fue fácil el triunfo en Pontevedra a pesar de tratarse del colista. El cuadro cordobés viajó sin Codina, León, Povedano, Codina y Parejas, además de sufrir el percance de Alberto Requena durante el trayecto. Con este panorama la victoria fue más heroica, sobre todo porque al equipo le costó entrar en el partido, con un Teucro más cómodo que conseguía las primeras rentas. Pero el cuadro de Escribano se ajustó algo mejor en defensa, y tirando del contraataque, con un Raúl Morales especialmente inspirado, volteó el marcador, marchándose al descanso con un 9-10 favorable.

La segunda parte tuvo más color cajista, porque el Cajasur Córdoba BM salió mucho mejor que en el primer acto, tomando pronto una ventaja de tres tantos con los que pudo transitar con menos sobresaltos. Todo y ello a pesar de que el cuadro pontevedrés volvió a igualar el duelo a falta de quince minutos.

Pero los pupilos de Jesús Escribano supieron templar los nervios para jugar mucho mejor los minutos decisivos del partido, llevándose los dos puntos finalmente sin excesivo sufrimiento. Cuando sufrirán los granates será el próximo sábado, ya que jugarán en Fátima contra el Zamora y tendrán la vista puesta en el Quijote Arena esperando que Alarcos sufra un traspiés para intentar darle caza y conseguir la salvación en la División de Honor Plata.