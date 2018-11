El COI y España llegan a un acuerdo sobre Kosovo

El Gobierno español proporcionará a las delegaciones deportivas de Kosovo que compitan en su territorio el correspondiente visado, algo que reitera que "siempre" hizo cuando fueron solicitados, y autorizará el uso de los símbolos nacionales propios, himno y bandera, de acuerdo al protocolo olímpico. El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Español (COE) confirmaron que el Ejecutivo adoptó esta decisión y manifestaron "su máxima y pública satisfacción" por la misma, resolución que fue comunicada al presidente del COE, Alejandro Blanco, mediante carta con fecha de ayer mismo.

"Gracias a esta resolución transmitida por el ministro de Asuntos Exteriores, don Josep Borrell, el Gobierno de España proporcionará a las delegaciones deportivas de Kosovo que compitan en España el correspondiente visado y se les autorizará al uso de los símbolos nacionales propios, himno y bandera, de acuerdo al protocolo olímpico", señalaron ambos organismos en un comunicado. En el mismo afirmaron que "de esta manera se asegura que los deportistas de Kosovo puedan participar en igualdad de condiciones que el resto de los deportistas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales reconocidos por el COI".

"Queremos reiterar nuestro profundo agradecimiento por la decisión adoptada, impulsada por el presidente don Pedro Sánchez", señalaron. "Con esta decisión la imagen de España se ve impulsada por el deporte tanto por el nivel de nuestros deportistas, técnicos y clubes como por el nivel de nuestras organizaciones. Ahora recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos", indicó Blanco.

Tanto el COI como el COE incidieron "en el papel fundamental que juega el deporte y el movimiento olímpico en la construcción de una sociedad más integradora y justa, en la que el diálogo y el respeto son los pilares y principios fundamentales".

La postura del Gobierno español se produjo después de que el COI anunciara el lunes que había pedido a las distintas federaciones internacionales que no otorgaran a España la organización de grandes competiciones internacionales salvo que el gobierno español garantizara que los atletas de Kosovo pueden competir en ellas sin discriminación. Pero España "desmiente las afirmaciones reiteradas por un alto cargo del COI de que se habría denegado la concesión de visados a los deportistas kosovares que participaron recientemente en el Campeonato del Mundo de Kárate en Madrid, dado que no se solicitaron visados a las autoridades españolas para este evento", apuntan desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, avanza que en el futuro va a seguir concediéndolos "sin perjuicio de su posición política de no reconocimiento de la independencia de Kosovo".