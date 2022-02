Boyis, Cecilio y Solano y su agridulce bronce con España en el Europeo

La selección española de fútbol sala acabó este pasado domingo tercera en el Campeonato de Europa celebrado en Países Bajos tras vencer la final de consolación ante Ucrania. El combinado de Fede Vidal, en el que formaban parte los cordobeses Boyis, Cecilio y Solano, se quedó a las puertas de la lucha por el oro tras caer en semifinales ante Portugal, campeona tras vencer a Rusia.

Los tres jugadores cordobeses, Boyis, Cecilio y Solano, compartieron para el Día sus sensaciones tras quedarse a las puertas de la gran final del Europeo, el gran objetivo de la selección española. Sin el premio deseado, el sabor final es agridulce porque no pudieron pelear por conquistar un nuevo entorchado, aunque explican que con el tiempo se dará importancia al bronce obtenido.

Cecilio reconoció que "el bronce es un sueño más cumplido". "Todo deportista sueña con defender la camiseta de su país, imagínate hacerlo en un Europeo y conquistando una medalla", afirmó el de Montoro. Por su parte, Solano, que marcó en la lucha por el tercer puesto en la cita ante Ucrania, explicó que este metal obtenido significa que, "a pesar de no haber conseguido el objetivo, la selección sigue en puestos de podio, que es muy importante".

Al hilo de sus compañeros, Boyis señaló que "la verdad es que el bronce, no te voy a mentir… todos queríamos el oro y al final se te queda un sabor agridulce". "Creo que con el tiempo valoraremos bastante más este bronce conseguido porque estar en el podio, entre los tres mejores de Europa, es algo también importante y grande, pero todos sabíamos y queríamos ganar ese oro", apuntó el de Doña Mencía. Sin embargo, "no pudo ser, nos llevamos este bronce y no queda otra que seguir trabajando duro y seguir aprendiendo y mejorando para el futuro".

A pesar de subir al tercer puesto del cajón, Cecilio reconoció que se queda un sabor "amargo porque el objetivo era ganar la medalla de oro". Sin embargo, "a veces hay que felicitar al rival, sobre todo cuando es mejor, y trabajar para revalidar ese trofeo de campeón". En este sentido, Solano indicó que tenían "el objetivo de ser campeones y no pudimos conseguirlo".

"La derrota con Portugal fue un palo, también por cómo se dio", comentó un Boyis que afirmó que el combinado luso está demostrando que "hoy en día es la mejor". "Creo que hasta el descanso el partido estuvo igualado y lo tuvimos controlado. Nos fuimos con esa ventaja de 2-0, pero en la segunda parte bajamos un poco la intensidad", explicó el de Doña Mencía. Además, aclaró que se preocuparon "más por defender nuestra portería y atacar poco". "Al final cuando les das el balón al rival, un equipo como Portugal te puede hacer mucho daño y así pasó. Nos remontaron y toca aprender de los errores y a seguir mejorando", reveló el jugador de Movistar Inter.

Para Cecilio, la clave del campeonato habría que preguntársela "a los portugueses, que son los que han conseguido el primer puesto", bromeó. Por su parte, Solano indicó que fue "un partido igualado donde nosotros no fuimos lo que acostumbramos a ser. Ellos compitieron muy bien y consiguieron el objetivo" de ser campeones.

"Creo que la clave es que el campeonato ha caído para Portugal porque supo competir mejor que el resto de las selecciones", comentó Boyis. Además, el de Doña Mencía cree que estuvieron "un peldaño por encima a la hora de competir y debemos mejorar ese aspecto y aprender". No obstante, el de Movistar Inter mantiene su confianza "plenamente en esta selección y estoy seguro que volverá a estar en poco tiempo arriba, que es dónde se lo merece".

En el apartado personal, Cecilio se encontró "súper a gusto con el grupo y muy bien en la pista". También indicó el de Montoro estar "súper orgulloso de poder haber defendido esa medalla". Por su parte, Solano explicó que le fue "bastante bien" e intentó "ayudar siempre que he podido a nuestra selección". En esta línea se une un Boyis que contó "con la confianza de Fede (Vidal), en la cual estoy muy agradecido". "Me he sentido cómodo, con un grupo maravilloso, que ha sido una de las claves de hacer este torneo", apuntó el de Doña Mencía. Además, añadió que hubo un vestuario "muy bueno desde el primer día" y que este campeonato será "una experiencia que jamás olvidaré y lucharé porque vengan más".