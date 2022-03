Baena acogerá en septiembre el Campeonato de Andalucía de ajedrez activo por edades

Baena será la sede en el próximo mes de septiembre de la primera edición del Campeonato de Andalucía de ajedrez activo por edades. La cita, fruto del acuerdo cerrado entre la delegación de Deportes del Ayuntamiento de Baena y la Federación Andaluza de Ajedrez, reunirá el día de dicho mes a unos 300 ajedrecistas menores de 18 años en el Pabellón Juan Carlos I de la localidad de la Campiña Este.

La cita andaluza llevará hasta Baena a las jóvenes promesas del ajedrez en unos campeonatos que se disputarán en tres categorías: sub 10, sub 14 y sub 18. La localidad acogerá de esta forma la primera edición del Andaluz en la modalidad de ajedrez activo, que hace referencia al ritmo de juego. El sistema de competición será a siete rondas en formato suizo, con un ritmo de juego para cada jugador de 15 minutos por partida, con cinco segundos por jugada.

La celebración del I Campeonato de Andalucía de ajedrez activo por edades responde a la alta demanda por parte de los propios practicantes de implantar esta modalidad al margen del Andaluz estándar por categorías, que se viene disputando tradicionalmente entre los meses de abril y mayo.

El pabellón Juan Carlos I de Baena será el escenario para la disputa de estos campeonatos, que llenarán el municipio el sábado 24 de septiembre de jóvenes promesas del ajedrez. La pista cubierta de titularidad municipal verá el arranque de la cita desde las 10:30, teniendo prevista la disputa de las últimas rondas sobre las 17:30 de la tarde. Una hora después tendrá lugar la clausura del torneo, con la entrega de las medallas y premios a los jugadores más destacados.

Con la celebración de este campeonato, el Ayuntamiento de Baena, a través de su delegación de Deportes, sigue apostando por la organización de eventos deportivos de ámbito autonómico o incluso nacional, que además puedan suponer un impulso para la economía local por el importante número de visitantes que se darán cita en Baena. Y es que serán, al menos, tres centenares de participantes los que tomen partido en esta primera edición.