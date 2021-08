Baena rinde tributo a Fátima Gálvez, su campeona olímpica

Fátima Gálvez recibió este viernes el cariño y el homenaje de su Baena natal. La tiradora baenense, reciente campeona olímpica en la prueba de foso olímpico mixto vivió una emotiva jornada con el tributo de sus vecinos y de las instituciones locales, que se volcaron con su deportista más insigne en el festejo del que ya es el éxito más importante en su larga trayectoria deportiva.

El homenaje a Fátima Gálvez comenzó a media tarde con un paseo a bordo de un coche descapotable por las calles de su localidad natal, en el que pudo recibir de manera directa el cariño de los baenenses, volcados en las últimas semanas con la tiradora con motivo de su participación en los Juegos Olímpicos. Acompañada de su familia y escoltada por varios motoristas, que hicieron sonar sus bocinas durante todo el recorrido, la tiradora disfrutó de un merecido homenaje antes de realizar una ofrenda floral a la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

En la Iglesia Conventual de San Francisco fue recibida por el hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Francisco Javier Valbuena Atenciano, así como por varios componentes de su junta directiva. La deportista recibió un presente antes de un acto al que se sumó también la alcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda.

Acto seguido, el homenaje a la campeona olímpica continuó en el Ayuntamiento de Baena. Recibida al son del We are the champions y el himno de España, Fátima Gálvez saludó desde el balcón del Consistorio a los presentes, a los que quiso agradecer el cariño mostrado durante toda su carrera deportiva.

"Para mí esto es un sueño. En la vida hubiese imaginado que mi pueblo me recibiría así. No tengo palabras para agradeceros esto, me duele la mandíbula de sonreír. Gracias a todos los que han hecho esto posible. Hace 20 años tuve un sueño, que era ganar una medalla olímpica, pero mi objetivo era también llevar el nombre de Baena a lo más alto de un podio olímpico, que es lo máximo a lo que un deportista puede aspirar", aseguró Gálvez entre el aplauso de sus vecinos.

La tiradora fue recibida por toda la corporación municipal, a la que también dirigió unas palabras antes de ser agasajada con un presente conmemorativo de dicho acto. Para rubricar una jornada emotiva y de homenaje, Fátima estampó su firma en el libro de honor del Ayuntamiento. "Cuanto toca, toca, y hoy más que nunca mi pueblo brilla con el color del oro", escribió la tiradora.

La alcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda, también dirigió unas palabras a Fátima Gálvez, a la que quiso felicitar por su éxito deportivo y agradecer que siempre lleve el nombre de Baena por el mundo. "Eres parte de la historia de Baena. Gracias por llevar el nombre de Baena con tanto orgullo. Disfrútalo porque te lo mereces. Has ascendido a lo más alto pero con humildad y con los pies en la tierra, eso es lo que te hace grande", indicó la regidora. El Consistorio acordó, además, llevar al próximo pleno la propuesta para nombrar a la deportista Hija Predilecta de Baena.