Arranca la liga de Mirotic

La Liga Endesa arranca con el título de campeón del mundo todavía caliente conseguido por la selección española y marcada por un fichaje sobre todos los demás, el de Nikola Mirotic por el Barcelona. Hace 31 años, en la temporada 1988-89, un nombre revolucionó el baloncesto nacional, el de Drazen Petrovic y, claro, inexorablemente, aquella fue la liga de Petrovic. Como dato hay que recordar que el Real Madrid no ganó el título aquel año y que el Barcelona venció en el quinto partido de la final por 96-87 con controversia arbitral incluida, porque el equipo blanco acabó con seis jugadores eliminados por faltas (los árbitros pitaron 19 a los azulgrana y 40 al Real Madrid).

Más de tres décadas después la máxima competición nacional puede estar en un escenario parecido, aunque las cosas han cambiado mucho desde entonces. Está claro que el Barça va a estar en el centro de todas las miradas, por Mirotic y por el resto de fichajes de relumbrón que ha efectuado. Por decirlo de forma rápida y coloquial, ha tirado la casa por la ventana. Además de Mirotic ha sumado a su nómina a Álex Abrines, Brandon Davies, Cory Higgins y Malcolm Delaney, éste como sustituto de Heurtel mientras esté lesionado. Apuesta por lo bueno y de entre lo bueno, lo mejor.

Pero, al igual que le pasó al Real Madrid con Petrovic en su debut, eso no garantiza nada en principio. De hecho la Supercopa se la apuntó ya el conjunto de Pablo Laso. El vigente campeón de liga volvió a apostar por la continuidad del bloque tapando algunas de sus posible fisuras con la llegada de Nico Laprovittola y la de Jordan Mickey para cubrir la salida de Gustavo Ayón.

Pero habrá muchos más protagonistas en el torneo. El Baskonia y el Valencia, también equipos de Euroliga, se han reforzado y tendrán mucho que decir. Y no hay que olvidar que la clase media de la Liga Endesa lleva creciendo en los últimos años y que ya no hay pistas y equipos cómodos para nadie. Cualquier equipo puede ganar a los grandes si éstos no se emplean al cien por cien. Los Unicaja, Iberostar Tenerife, Herbalife Gran Canaria, Joventut o Casademont Zaragoza, por citar algunos, pueden hacer saltar la sorpresa, aunque los candidatos a los títulos son los de siempre, a priori.

Por abajo también se ha subido el nivel. Coosur Real Betis, Movistar Estudiantes, Monbus Obradoiro, Baxi Manresa, Montakit Fuenlabrada, Morabanc Andorra, UCAM Murcia, San Pablo Burgos y Retabet Bilbao aspiran a no pasar apuros, pero todos tienen en cartera metas más altas.

Lo que es seguro es que el espectáculo está garantizado. Todos los equipos salen a competir y luego será su rendimiento el que pondrá a cada uno en su sitio. Arranca la Liga de Mirotic, pero la confirmación será dentro de nueve meses de emoción, triples, rebotes... De un baloncesto de alta calidad.