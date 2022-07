Antonio Jesús, mimbres para el centro del campo del Ciudad de Lucena

El Ciudad de Lucena sigue planificando su plantilla de cara a su ambicioso objetivo de este curso en el Grupo X de Tercera RFEF, en el que los de Dimas Carrasco aspiran a pelear por dar el salto de categoría. En busca de ese gran reto, la entidad celeste ha anunciado este miércoles la contratación de Antonio Jesús, que procede del Xerez DFC.

Tras atar a Jalid Kerkich, que procede del Ceuta, el Ciudad de Lucena ata al de Sanlúcar que llega también de Segunda RFEF tras jugar en esta pasada campaña 29 encuentros con el cuadro azulón en la cuarta categoría del fútbol nacional. En total, Antonio Jesús, tras cerrar una etapa de dos años en Jerez de la Frontera, disputó 69 partidos.

"Estoy encantado de poder formar parte de este gran club", apuntó el nuevo jugador del Ciudad de Lucena en sus redes sociales, un Antonio Jesús que sabe lo que es ascender a Segunda B y a Segunda RFEF, objetivo que logró con el Atlético Sanluqueño y el Xerez DFC, respectivamente. El centrocampista gaditano destaca por su calidad y su visión de juego, como así lo demostró en su carrera deportiva en el cuadro de Sanlúcar de Barrameda y en el de Jerez de la Frontera.

Antonio Jesús, que tiene 26 años, es la octava incorporación del cuadro celeste para la próxima temporada y se une a una plantilla que por ahora mantiene a los renovados Marcos Pérez, Jesús Navajas, Chucky Pierce, Rubén Navas y Nacho Fernández y que ha oficializado los fichajes de Adrien Awana, Antonio Pino, Sergio López, Ranchero, Diego Domínguez, Cristian Arco y Jalid Kerkich.

Con la contratación de Antonio Jesús, el Ciudad de Lucena suma ya 13 piezas en un plantel que debe pelear por la plaza que da opción al ascenso directo, como así lo reconoció el propio Dimas Carrasco en la presentación de un proyecto lucentino que sigue sumando seguidores para este próximo ejercicio.

Por otro lado, tras el adiós de un Rafa Manosalva que firmó con el Tarazona, el club aracelitano cuenta con la baja también de Salvi Blázquez. El defensor sevillano, autor del gol del triunfo en la eliminatoria del play off ante el Xerez CD, se despidió de la afición lucentina a través de las redes sociales: "Me voy con un sabor agridulce por no haber podido conseguir el ascenso, pero con la tranquilidad de haber dejado todo en cada momento que tuve la oportunidad de defender esta camiseta".