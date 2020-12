El Ángel Ximénez se anota un trabajado triunfo ante el Cisne (31-23)

El Ángel Ximénez sumó una trabajada victoria ante el Cisne (31-23) en el penúltimo partido de la primera vuelta de la Liga Asobal, un encuentro que los pontanenses rompieron al inicio de la segunda parte y en el que pudieron consolidar su ventaja merced a la efectividad de Joao Silva, Juan Castro y Mitic, que, junto a las paradas de Álvaro de Hita, resultaron determinantes para que los puntos se quedaran en casa ante un rival bastante correoso al que costó despegar en el electrónico.

En la primera mitad el equipo pontanés salió bastante frío y dubitativo. Bustos tuvo que echar mano de los no habituales debido a las lesiones de jugadores importantes en su esquema como Anderson Mollino y David Estepa y el equipo lo acusó bastante, con pérdidas, imprecisiones y demasiados fallos en los lanzamientos, algo en lo también tuvo mucha parte de culpa las buenas intervenciones del veterano Jorge Villamarín.

Daba la sensación de que el Ximénez era superior, pero su falta de acierto, los errores en la circulación de balón de la primera línea, traducidos en pérdidas infantiles, y los desajustes defensivos, fueron bien aprovechados por el conjunto pontevedrés para mantenerse en el partido e incluso disfrutar de alguna ventaja. Pese a la falta de continuidad en su juego, los de Puente Genil abrieron su primera renta de dos tantos antes del ecuador de la primera mitad, si bien los de Jabato fueron capaces de dar la réplica con los goles de sus extremos para mantenerse a la estela del equipo de casa.

A falta de poco más de ocho minutos para el descanso, la segunda exclusión de Marcio da Silva y un tanto de Picallo, para poner el 9-9, dibujaba cierta incertidumbre en el electrónico. Ante ese equilibrio, un par de goles de Juan Castro permitieron poner de nuevo por delante al Ángel Ximénez, aunque los tantos de Chan y otro del pivote Daniel Ramos encendieron las alarmas en los de Paco Bustos, que a falta de poco más de un minuto para el intermedio, con 11-12, tuvo que pedir tiempo muerto. Los pontanenses supieron interpretar bien las instrucciones del preparador cordobés y un tanto del capitán Cuenca y otro de Castro, prácticamente sobre la bocina, dejaron un parejo 13-12 de camino a vestuarios.

No obstante, en el inicio de la segunda parte se vio una actitud diferente en el Ángel Ximénez. El equipo le metió una marcha más a su juego, con más velocidad, y apretó en defensa, apoyándose en De Hita para empezar a doblegar la oposición del cuadro cisneísta, cuyo técnico paró el partido con cuatro abajo (18-14). La inercia del encuentro ya empezaba inclinar la balanza a favor del cuadro local, aunque los gallegos aprovecharon una exclusión de Mitic y su cambio de defensa a 5:1 para inquietar a los locales.

El hispano júnior Preciado puso a su equipo a dos con el 20-18, pero el Ximénez, que con la ventaja más amplia había vuelto a bajar el ritmo, no quería sorpresas. Fue ahí cuando apareció el brasileño Joao da Silva para asumir la responsabilidad y comenzar a ver puerta con facilidad. El internacional carioca quiso celebrar su convocatoria con la selección de su país para el Mundial y se echó el equipo a las espaldas en la faceta anotadora para ir perforando poco a poco la portería rival en cada ataque.

Da Silva, que acabó el partido con diez tantos en su haber, encontró como socios a Castro y a Mitic, liderando un parcial de 5-1 que puso en duelo en 25-19 antes de entrar en la recta final. Ya en esos últimos instantes, el Cisne no tuvo capacidad de reacción y el Ángel Ximénez no sólo mantuvo la ventaja, sino que logró ampliarla hasta el 31-23 definitivo, un resultado que dejó satisfechos a los aficionados locales, que al fin pudieron volver a presenciar in situ un partido de su equipo. A falta de un único partido para el final de la primera parte de la liga, los 17 puntos acercan a los Puente Genil la permanencia.

Ficha técnica

31 - Ángel Ximénez: De Hita; Marcio da Silva (2), Cuenca (3), Joao da Silva (10), Túa (2), Mitic (5) y Poveda (1) –siete inicial– Castro (7), Javi García (1), Manu Díaz, Estepa, Melgar, Pineda, Muñoz y Ahmetasevic.

23 - Cisne: Villamarín; Sánchez, Preciado (4), Vázquez (1), Leiras (2), Ramos (5) y Conde –siete inicial– Chan (5), Picallo (4), Simón, Pombo (1), Gayoso (1), López, Virulegio, De Moura y González.

Parciales: 2-2; 3-4; 7-5; 9-8; 10-9; 13-12; 15-13; 19-16; 21-19; 25-19; 28-21 y 31-23.

Árbitros: Iniesta Castillo y García Rodríguez. Excluyeron por los locales a Marcio da Silva (2) y Mitic (2); y por los visitantes a Picallo, Gayoso y Conde.

Incidencias: Pabellón Alcalde Miguel Salas. Unos 200 espectadores, el máximo fijado por las restricciones sanitarias para presenciar el partido de la decimoséptima jornada de la Liga Asobal.