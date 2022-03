El Ángel Ximénez comunica la salida de Mitic al final de esta temporada

El Ángel Ximénez, que trabaja con la mente puesta en el encuentro de los cuartos de final de la Copa del Rey de este viernes ante el Antequera (Fernando Argüelles, 17:15), ha anunciado este lunes la marcha de Mihajlo Mitic al final de la presente temporada. El lateral derecho serbio, que ha firmado con el Bidasoa de Irún por una campaña con otra opcional, se desvinculará de la entidad pontana tras su llegada hace dos cursos del Frigoríficos Morrazo BM Cangas.

En el comunicado emitido, el Ángel Ximénez agradece "a Mitic su trabajo y dedicación" y espera que "durante estos meses restantes siga ayudándonos en nuestra lucha por alcanzar nuestro décimo año en la máxima categoría, la Liga Sacyr Asobal". Además, el club pontano también desea al jugador serbio "toda la suerte en su próximo destino y, tal y como nos dice él mismo, que esta despedida no sea un adiós sino un hasta pronto".

Mihajlo Mitic, que tendrá que pelear por sellar la permanencia del Ángel Ximénez hasta el final del curso, firmará la próxima campaña por el Bidasoa Irún -con opción a una más-, con lo que da otro paso hacia adelante en su carrera. En declaraciones recogidas por la entidad pontana, el serbio afirmó que "solo quiero decir que para mí ha sido un orgullo llevar esta camiseta estos dos años y un placer compartir la pista con todos los chavales, con el cuerpo técnico… porque para mí Puente Genil tiene un lugar muy especial".

Aunque se comunique ya su marcha a final de curso, Mitic dejó claro que "pase lo que pase, voy a rendir al 100% y voy a darlo todo al 100% igual que estos dos años y espero que podamos cumplir nuestro objetivo y conseguir los mejores resultados posibles". También quiso agradecer "a toda la gente el apoyo por todo lo que he tenido aquí, tanto fuera como dentro de la pista y ojalá algún día pueda volver aquí, porque me siento muy feliz y muy orgulloso por este tiempo que he pasado aquí. Esto no es un adiós, voy a decir hasta pronto y desearle a Puente Genil mucha suerte en el futuro".

Mitic, que disputará con la elástica pontana la Copa del Rey, acumula 60 goles en 20 partidos, por lo que tiene una media de tres tantos por encuentro. De hecho, ya ha sumado un tanto más que en la campaña 20-21, donde marcó 59 en 34 citas. A sus 25 años, el serbio dará otro salto en su carrera con su incorporación a Bidasoa de Irún.