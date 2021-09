El Ángel Ximénez tumba al Ademar León y duerme como líder de la Asobal (29-24)

El Ángel Ximénez duerme esta noche como líder de la Liga Asobal, por primera vez en su historia, tras derrotar al Ademar León en un brillante encuentro que se decidió en la segunda mitad gracias al gran trabajo del equipo pontanense desde el punto de vista defensivo y a la templanza que demostraron los jugadores en la faceta ofensiva, eligiendo siempre la mejor opción para doblegar a un cuadro ademarista que nunca se sintió a gusto en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. Así fue tanto por méritos de su rival como por deméritos propios, al acusar el cansancio del partido de competición europea disputado el martes en Logroño.

La decoración del partido, lejos de lo que inicialmente pudiera pensarse, dibujo un encuentro de ritmo lento y con muchas reservas entre ambos equipos. El Ximénez llevaba siempre la delantera en el marcador gracias a los golazos del caboverdiano Delcio Pina, bien secundado posteriormente por Mitic en el lanzamiento exterior, pero el Ademar respondía con garantías apoyado en la efectividad de Jozinovic y muy especialmente en un gran Gonzalo Pérez, infalible desde los siete metros.

Con empates y mínimas ventajas de uno para los de Bustos el partido llegó al ecuador donde la tendencia cambió, para ser los de Cadenas quienes lideraran el electrónico de manera pírrica. Las rotaciones dieron margen de maniobra a los dos equipos, y aunque el Ademar mantuvo la ventaja en el tramo final, el equipo de Puente Genil pudo darle la vuelta al resultado por medio de Joao Pedro da Silva y José Cuenca, aunque un tanto de Álex Lodos y una doble intervención de un colosal Bomastar, espectacular durante toda la primera mitad, dejaron un abierto 13-13 de camino a vestuarios.

En la segunda parte las cosas no empezaron bien para el Ángel Ximénez con la exclusión de Marcio da Silva y un nuevo tanto de Pérez Arce transformando un siete metros, pero poco a poco el equipo pontanés fue mejorando sus prestaciones defensivas y volvió a nivelar el encuentro gracias a los goles de Felipe Borges y José Cuenca. Ambos equipos se alternaban en los tantos, en los errores y en las exclusiones, aunque las situaciones de superioridad e inferioridad de unos y otros no cambiaban sustancialmente el marcador. No obstante, mediado el segundo acto, una maravillosa rosca de Borges y un fly que Joao Pedro da Silva metió para adentro, establecieron un 22-20 que obligó a Cadenas a parar el partido.

Ambas acciones supusieron un punto de inflexión para el desenlace del duelo, ya que pese a los doce minutos que quedaban por delante, el Ximénez dio un gran paso al frente determinante para la suerte del choque. Marcio da Silva, excelente tanto en defensa como en ataque para suplir la ausencia de Javi García por lesión en esos minutos, abrió un hueco de tres goles, que completaron Cuenca y Arnau para dejar un 25-21 poniendo el partido de cara para los de Puente Genil para entusiasmo del público local. El Ademar intentó reaccionar, pero De Hita bajó la persiana, y Joao Pedro da Silva y Chen Pomeranz leyeron a la perfección la defensa abierta leonesa para completar el roto a los de Cadenas, en una noche histórica y mágica para los de Puente Genil al ser capaces de derrotar por primera vez en tierras pontanesas al cuadro ademarista.