Álvaro Cejudo toma las riendas de la parcela deportiva del Salerm Puente Genil

Álvaro Cejudo ha sido presentado este miércoles como nuevo vicepresidente primero del Salerm Cosmetics Puente Genil, un cargo que compaginará con la gerencia de la entidad en un proyecto a largo plazo que tiene una vigencia de cinco temporadas. La noticia fue anunciada en rueda de prensa por el presidente del club, Francis Cabeza, quien subrayó que pese a que el ex futbolista pontanés y su empresa de gestión deportiva asumirán plenos poderes en el club, ello no significará su venta.

"Ellos vienen a estructurar el club desde abajo, fortaleciendo los cimientos y adoptarán medidas en la parcela deportiva acorde a sus conocimientos", indicó el presidente, quien reseñó que los contactos con Cejudo no son de ahora, sino que se remontan a hace varias temporadas, "aunque él nos dijo que se implicaría con nosotros cuando pusiese el punto y final a su carrera deportiva, y ese momento ha llegado ahora".

Por su parte, Álvaro Cejudo mostró su agradecimiento "a aquellas personas que han insistido para que formásemos parte de este proyecto", y dijo que su misión en el Salerm no va a ser la de hacer un cambio radical en el club. "Aquí hay una buena línea de trabajo, es un club con una trayectoria ascendente, y nosotros vamos a aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para apoyar aquello que ya está funcionando. No vamos a hacer una revolución y no vamos a ir más allá de aquellos cambios que veamos lógicos", dijo el ex futbolista de Betis y Osasuna entre otros equipos.

"Las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, con lo cual, nuestra idea es estar ahí, echar una mano, y tener gente a nuestro alrededor, apoyándoles en aquello que haga falta, pero siempre con la intención de hacer una buena estructuración, potenciando nuestra cantera y aprovechando nuestros contactos para sumar entre todos", afirmó.

Entre las primeras decisiones adoptadas por Cejudo como gerente del club, destaca el acuerdo para la continuidad de Diego Caro en el banquillo del equipo para las próximas dos temporadas, anuncio realizado por el presidente, quien dijo que el técnico de Villa del Río es el indicado, por su trayectoria y por el trabajo realizado en el club en estos dos últimos años, para "iniciar un nuevo proyecto con total garantías".

Con respecto a la plantilla, tanto Francis Cabeza como Álvaro Cejudo confirmaron que la intención es dar continuidad a muchos de los jugadores del equipo: "Hay que respetar a todo el mundo y ese respeto se lo han ganado ellos sobre el terreno de juego, aunque retocaremos también algunas cosas con la intención de crecer".

"Nuestro club se asienta en cuatro pilares, el deportivo, el institucional, los sponsors y la masa social", dijo el presidente, quien indicó que los clubes que más margen de crecimiento tienen son aquellos con un gran respaldo en este último factor. "Sigo insistiendo en que esto tiene que ser un proyecto de nuestro pueblo, y reitero que el fútbol de Puente Genil estará donde Puente Genil quiera que esté", recalcó Cabeza, quien confirmó que la entidad también está preparando la campaña de abonados para la próxima temporada, campaña que probablemente se presente en un par de semanas.