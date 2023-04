Alto voltaje con dos derbis cordobeses con mucho en juego en Tercera RFEF

La penúltima jornada de la fase regular del Grupo X de Tercera RFEF trae dos derbis cordobeses de alto voltaje con mucho en juego. El Córdoba B busca el liderato el sábado ante un Atlético Espeleño con los deberes hechos, mientras que en el Manuel Polinario el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena ponen en juego sus opciones de play off de ascenso a Segunda RFEF. El Pozoblanco, con la permanencia cerrada, disputa su compromiso ante el Bollullos a domicilio.

El Municipal de Espiel acogerá este sábado el encuentro entre el Atlético Espeleño y el Córdoba B (18:00). Los de Juan Carlos Quero lograron la permanencia en la categoría tras asaltar el Manuel Polinario en la última jornada. La victoria ante el Salerm dio la tranquilidad necesaria a un equipo que ha ido de menos a y más y que marcha octavo con 37 puntos.

En su despedida en casa, el cuadro rojillo, que ha conseguido cuatro victorias de los últimos cinco duelos -perdió con el Ciudad de Lucena (2-1)-, busca darse una última alegría ante un Córdoba B que necesita los tres puntos para meter presión al líder, un Atlético Antoniano que está a dos puntos de los blanquiverdes y que recibe en su feudo al Gerena, tercer clasificado.

Los blanquiverdes, que han tenido en las últimas dos jornadas el poder dar caza al cuadro lebrijano, han sumado dos empates ante el Bollullos y el Conil, lo que les ha dejado a dos puntos de un Antoniano que tiene en su mano el ascenso directo en estas dos citas que restan para poner el punto y final a la fase regular en el Grupo X.

Para llegar con vida al último envite, todo pasa para el filial del Córdoba CF por ganar al Atlético Espeleño y esperar a lo que haga el Antoniano ante un Gerena que marcha tercero en la tabla con 48 puntos y que podría certificar con el resultado que obtenga su presencia en el play off de ascenso a Segunda RFEF. Diego Caro contará con toda su plantilla, mientras que Juan Carlos Quero tiene las bajas de Gonzalo, Nacho y Galisteo. Además, Santacruz, Edu y Diego son duda.

El otro derbi provincial será el domingo a las 12:00 en el Manuel Polinario y medirá al Salerm Puente Genil con el Ciudad de Lucena. Empatados a 44 puntos, los celestes son cuartos y los pontanos quintos. Ambos están en una zona de play off que debe resolverse en estas dos jornadas que quedan de la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF.

Con la baja de Juanfran, el Salerm Puente Genil intentará volver a la senda triunfal tras encadenar cuatro partidos seguidos sin ganar, en los que sumó un punto de 12 posibles. Esta mala racha ha bajado a los pontanos hasta la quinta plaza y tienen uno de renta sobre un Sevilla C que está a tiro de volver a estar entre los mejores. No obstante, su participación en las eliminatorias de ascenso dependerá de la Federación, una vez que el Sevilla Atlético no puede optar al ascenso a Primera RFEF.

A la espera de la decisión final de la Federación están atentos el Salerm Puente Genil y un Ciudad de Lucena que ha ido de menos a más y que llega al derbi tras encadenar siete jornadas seguidas sin perder -suma 17 puntos de 21 posibles-. Tras empatar en Ayamonte en la última cita, Rafael Carrillo Falete tendrá las bajas del lesionado Nacho Fernández y del sancionado Dani Espejo.

El último que se pondrá en liza será el Pozoblanco, que visitará este domingo al Bollullos (Municipal Eloy Ávila Cano, 18:00). Los vallesanos, con la permanencia asegurada en el Grupo X de Tercera RFEF para el próximo curso, buscan conquistar los últimos tres puntos lejos del Municipal vallesano, donde empataron en el anterior choque ante el líder, el Atlético Antoniano (1-1).

Situado noveno con 37 puntos, el Pozoblanco, que encadenó tres citas sin perder, donde logró siete puntos de nueve posibles, visita al Bollullos con las bajas de Carlos Moreno y de Víctor Díaz y con el objetivo de ganar a un cuadro onubense que está décimo y que tiene un punto menos en su casillero. De este modo, los de Antonio Jesús Cobos buscan quedar lo más arriba posible tras cerrar su permanencia.