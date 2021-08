Alfonso Cabello: "Estoy en mi mejor momento, seguro de mí mismo"

Alfonso Cabello va a por todas en sus terceros Juegos Paralímpicos. El ciclista rambleño inicia a primera hora de este jueves la competición en Tokio (7:00), con su participación en la prueba del kilómetro contrarreloj. Ahí peleará con británicos y estadounidenses por alzarse con una medalla, como las que ya logró en Londres y Río de Janeiro, oro y bronce, respectivamente. "Estoy en mi mejor momento", relató a el Día desde suelo japonés.

"Es una alegría el poder estar aquí", apuntó un Alfonso Cabello que disfruta ya del "objetivo de cualquier deportista", "la recompensa a tantos años de esfuerzo, y más aún en este ciclo olímpico que se ha hecho tan largo por la pandemia", reconoció el ciclista de La Rambla, que piensa en su estreno en su prueba fetiche, la del kilómetro, cita que se disputará en el velódromo de Izu este jueves (7:00) y donde también estará otro español como es Pablo Jaramillo.

A sus 27 años y en sus terceros Juegos, Alfonso señaló que "el objetivo en Tokio será rendir al máximo, que es para lo que he estado entrenando y para lo que estoy aquí". "Intentaré hacer mi mejor marca personal a nivel del mar y luego que el crono me dé la posición que merezco", apuntó con una gran dosis de humildad el que fue campeón olímpico en Londres 2012.

Más allá de las medallas, Cabello dice que "no hay más ni hay menos, porque solo podemos controlar lo que podemos hacer nosotros. En una prueba individual, como es la mía, y además contra el crono, solo se puede tratar de que cada corredor lo haga lo mejor posible y luego será el crono el que distribuya las posiciones finales", comentó el ciclista rambleño.

Por otro lado, apuntó que "las competiciones, tanto el kilómetro como la de velocidad por equipos -será en la madrugada de este sábado-, las encaro de la misma manera, intentando dar el cien por cien, concentrado, recordando el trabajo duro que he hecho hasta llegar aquí y con la tranquilidad que he hecho todo lo que he podido". Para llegar al objetivo, "he entrenado muy bien, estoy en mi mejor momento, seguro de mí mismo y con ganas de afrontarlo", recalcó Cabello.

Para luchar por las medallas, el de La Rambla cree que "en unos Juegos es muy difícil hacer pronósticos, sobre todo cuando llevamos casi dos años sin competir a nivel internacional". "Llevo sin competir en un Campeonato del Mundo o de Europa desde enero 2020, ha pasado año y medio y es difícil hacer pronósticos", relató Alfonso. No obstante, piensa que "los máximos rivales serán como siempre los británicos y los estadounidenses, y ahí será donde se estén decidiendo las posiciones del podio".

A la espera de la competición, Cabello reconoce que "los días en Tokio son muy monótonos porque tenemos fuertes restricciones con respecto al covid y solo salimos de la habitación para hacer las comidas y los entrenamientos". "Tenemos que hacer controles diarios de antígenos y aún así también hay otros controles aleatorios por sorteo, intentando evitar lo máximo posible el coronavirus", apuntó. De hecho, "en estos Juegos no solo está el reto de hacerlo lo mejor posible deportivamente, si no también de dar positivo con el covid". Eso sí, "aunque sean monótonos, los días se pasan rápido, volando".

Y las vistas pasan este jueves al velódromo de Izu, un recinto que le parece "un tanto raro" a Alfonso Cabello. "Dentro de los velódromos, casi todos los de competición miden 250 metros, pero la forma de la curva y recta es peculiar dentro de cada uno, todos son ligeramente distintos", apuntó el de La Rambla sobre donde competirá, como representante de la delegación española, en Tokio.

Incluso añadió que "este velódromo tiene las rectas más largas y las curvas más cerradas, y eso es diferente al velódromo que hemos estado preparando los Juegos, el de Palma de Mallorca". A pesar de que es "distinto", Cabello apuntó que "en la variedad está el gusto". Eso sí, al rambleño le parece que es "bastante rápido y veremos a ver qué tiempos se hacen y cuántos récords se pueden hacer aquí". En busca de un gran reto está ya Alfonso. Él va a por todas. Suerte.