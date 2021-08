Alejandro Manzorro 'Popi', más pólvora para el ataque del Salerm Puente Genil

El Salerm Puente Genil anunció la contratación de Alejandro Manzorro Popi para la próxima temporada. El atacante gaditano, que ha formado este mes de las sesiones AFE, procede del Sevilla C, club en el que jugó el curso pasado en Tercera División. Tras cuatro campañas en la entidad hispalense, el jugador de Barbate, de 20 años, se convierte en el decimosegundo fichaje del club cordobés en este mercado de verano.

Keko Rosano gana más pólvora para el ataque del Salerm Puente Genil con el fichaje de Popi, que se desenvuelve como delantero. No obstante, el jugador gaditano explicó durante su participación en las sesiones AFE que le gusta más la mediapunta para "tener más contacto con el balón y no actuar tanto de referencia arriba. Me veo con calidad para dar el último pase y con mucha visión de juego".

Durante la campaña pasada, Popi disputó un total de 965 minutos en 21 encuentros en Tercera División, en los que anotó tres goles con el Sevilla C. Anteriormente, el jugador gaditano se formó en "en el barrio, en un equipito de Zahara, pero nunca nada serio, hasta que con 15 años me metí en el Barbate, que es un equipo federado. A los dos o tres partidos me llamó el Sevilla. Me dijeron de probar allí una semana, me salió bien y fui al equipo juvenil del Sevilla". Así relató su experiencia el nuevo atacante del Salerm Puente Genil durante su paso por las sesiones AFE.

Con la incorporación de Popi, que es el decimosegundo fichaje de la entidad pontana, Keko Rosano cuenta con 20 efectivos en su plantel. De este modo, el jugador gaditano siguió los pasos de Cubero, Amin Guerrero, Tellado, Morillo, Carlos Cuenca, Mario Sánchez, Alberto Ramos, Javi Romero, Ekedo, Joaquín García y Gianluca Lorenzoni. Todos ellos se unen a los renovados Siles, Chía, Cristian Agredano, Salva Vegas, Núñez, Yona, Germán y Félix Chenkam.