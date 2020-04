Alberto Toril, desde el epicentro del covid-19 en China: "Hay que respetar todo lo que digan los expertos"

Cuando la crisis del coronavirus pase a ser un mal sueño plagado de pesadillas y vuelva la normalidad a la vida, cada cual podrá contar esta historia a su manera. También los deportistas, cuya actividad, como otras muchas, está paralizada casi por completo a nivel mundial, sin una fecha clara para el retorno. Una situación de incertidumbre que vive desde China, país donde se originó todo, Alberto Toril, entrenador natural de la localidad cordobesa de Peñarroya (7 de julio de 1973) que prepara la que será su tercera temporada al frente del Guangzhou U19 chino. El curso pasado ya se proclamó campeón con un club del que, además, es el director de cantera.

Toril vive en Guangzhou, a unos 1.000 kilómetros de Wuhan -donde estalló la pandemia-, y desde allí y en conversación telefónica relata en primera persona cómo ha vivido estos últimos meses: "Hemos estado lejos de la zona más peligrosa, pero el virus ha afectado a toda China. Nuestra ciudad tiene casi 15 millones de habitantes y ha estado todo muy controlado desde que llegamos; y nuestra salud, tomando las medidas normales, no ha corrido ningún peligro".

Al ex técnico del Real Madrid Castilla o el Elche, entre otros equipos de la liga española, le pilló la gran eclosión del covid-19 en España, de vacaciones, casi por los pelos, dado que emprendió viaje "el 22 de enero y el día 23 fue cuando cerraron casi toda China; salí en el último momento y tendría que haber vuelto el 29 para empezar los entrenamientos, pero se alargó por el tema que todos estamos viviendo y no pude volver hasta el 29 de febrero".

De esta forma, el cordobés ha vivido en el gigante asiático una parte importante de la crisis, que ya parece que se empieza a normalizar allí. "Llegamos el 29 de febrero y la situación estaba complicada, pero ahora, casi un mes y medio después, estamos casi al 100% haciendo vida normal, salvo la obligatoriedad de llevar mascarillas por la calle y las medidas de temperatura que te hacen en todos los sitios a los que entras".

Pero el inicio fue más controlado, dado que tuvo que estar "14 días de cuarentena sin poder salir de la habitación, desde el día 29 de febrero hasta el 15 de marzo, sin salir. Después comenzamos los entrenamientos hasta el día de hoy. Hemos tenido que pasar la prueba del coronavirus en el hospital y todos dimos negativo. Por lo tanto, seguimos con nuestra rutina, esperando noticias para ver cuándo comienzan las competiciones".

El entrenador certifica que "el gobierno chino ha sido y sigue siendo muy estricto con la situación. Mascarillas, temperatura en cada lugar, test y cuarentena a todas las personas que llegan al país. Ahora hay restricción de entrada en China para los extranjeros, hasta nueva orden. Los chinos son muy disciplinados y cumplen las órdenes del gobierno al pie de la letra. Tienen mucho respeto y por eso han podido controlar esta pandemia con tanta efectividad".

"Hubo una paralización total del país casi de dos meses y hace unos días empezaron a dejar salir a las personas que quedaron atrapadas en Wuhan casi tres meses después. Aunque irán saliendo escalonados por orden del gobierno chino y, al llegar a sus ciudades de origen, tendrán que pasar una prueba en el hospital y estar otros 14 días de cuarentena", continúa el peñarriblense.

Una experiencia que, a nivel personal, lleva a Alberto Toril a reflexionar sobre cómo encarar esta pandemia que ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado: "Estamos todos sorprendidos, no estamos preparados para este tipo de situaciones. Lo que podemos hacer es estar unidos y aprender para que, en un futuro, que seguro vendrá algo parecido, nos pille mejor preparados para afrontarlo".

Con todo, tras su etapa en China y las devastadoras consecuencias provocadas por un virus del que se ha librado, el cordobés tiene claro que "hay que respetar todo lo que digan los expertos y cumplir con las medidas impuestas. Hay que tener paciencia para superarlo, ser fuertes mentalmente, porque el final está cerca y después habrá que empezar muy progresivo y tomando las medidas lógicas".

Pese a todo, una de las cosas que, lógicamente, más ha afectado a Toril es "tener en España a la familia. Es lo peor y más complicado, no poder estar junto a mi mujer, mi hija, mi familia y mis amigos en estos momentos tan difíciles. Estoy en contacto con ellos y sé que están bien dentro de la dificultad".

La pasada temporada logró el título U19

Más allá de todo lo que rodea al coronavirus y centrado en el balón, el ex futbolista se muestra "muy contento del trabajo" que viene desarrollando en el Guanhzhou: "El pasado año fuimos campeones de China U19 y este año seguimos trabajando con el mismo bloque de jugadores. Son chicos de élite que están cerca del fútbol profesional y nosotros podemos ayudarles en este último paso. La verdad es que el trabajo de cantera me gusta mucho, el fútbol puro y las emociones de los chicos. Además, ayudo en la organización y estructura de la cantera".

Toril prepara ya la que será su tercera temporada en el club y está "satisfecho del trabajo hecho". "Hemos conseguido todos los objetivos marcados: mejorar a los jugadores que tengan posibilidades de futuro en nuestro primer equipo y conseguir ser campeón. No me puedo quejar. Ya somos campeones de España sub 19 -lo fue con el Real Madrid- y campeones de China U19. Así que contento y disfrutando la experiencia", apunta.

Con lo que está viviendo en China y mirando de reojo a España, donde las competiciones cumplen ya un mes de parálisis, Alberto Toril no es muy optimista de cara a que se puedan reanudar porque "aquí empezó esto mucho antes y todavía no hay fechas para empezar; creo que no se podrán reanudar en España". "Aquí hablan de junio o julio y todo esto empezó en enero, pues imagínate en España. Además, creo que hablar ahora de fútbol en España, con lo que está pasando, es una falta de respeto a todas esas familias que lo están pasando mal. Lo más importante en este momento es la salud".