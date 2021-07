África Lozano, de la mano del Cajasur Deportivo Córdoba un curso más

El Deportivo Córdoba Cajasur ha comunicado la renovación de África Lozano, que seguirá ligada a la entidad cajista la próxima temporada, séptima consecutiva tras aterrizar en el club cordobés en el año 2015, cuando comenzó su escalada hasta debutar con el primer equipo en octubre de 2018, con tan sólo 15 años de edad. Con esta continuidad, Juanma Cubero suma cinco piezas en su plantel, al cerrar previamente a Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno y Rocío Gracia.

Tras prolongar su vinculación con el conjunto deportivista, África Lozano se ha mostrado "súper contenta con mi renovación, tras seis años llevando la camiseta del equipo de mi ciudad y muy feliz por ello". Además, ha señalado que ha crecido "mucho en este club y quiero seguir creciendo y ganándome la confianza de todo el cuerpo técnico y de la junta directiva".

La 11 cajista, que ha repasado los últimos meses de competición, ha asegurado que el Cajasur Deportivo Córdoba protagonizó "una temporada de diez, si bien fue una pena el partido que nos sacó del play off de ascenso a Primera División... pero bueno, pienso en el trabajo y lo que se ha hecho durante toda la campaña y por un simple partido no se pierde todo lo demás".

En el plano personal, no obstante, la joven ala-pívot cordobesa ha reconocido que para ella fue "un año muy muy duro debido al esguince de rodilla que sufrí y que me tuvo unos meses alejada de las pistas, precisamente cuando atravesaba mi mejor momento, que eso también quiero remarcarlo... Luego me costó entrar y volver a estar al mismo nivel que me encontraba antes, así que puedo decir que ha sido un año un poco complicado a nivel individual".

Y ya con la vista puesta en la temporada 2021-22, África Lozano se ha mostrado optimista y confía en que "vaya más o menos como el año pasado, o incluso mejor si es posible y que podamos cumplir el objetivo que teníamos y seguimos teniendo". "Por tanto, confío en que sigamos trabajando y podamos alcanzar las metas que nos marquemos", ha apuntado la jugadora cordobesa.