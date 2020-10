El Adesal, impotente ante el vendaval del Rocasa Gran Canaria (27-11)

El Adesal encadenó su cuarta derrota consecutiva en la temporada del regreso a la Liga Guerreras Iberdrola. El Rocasa, uno de los favoritos al título, no le dio ningún tipo de opciones en un choque que a las de Rafa Moreno les servía como antesala del encuentro que el próximo domingo les medirá en La Fuensanta ante el Morvedre. Ahí dirimirán puntos reales de cara a la segunda fase de la competición, donde lucharán por eludir el descenso.

El partido entre el Rocasa y el Adesal no tuvo mucha historia en sí. Pasados los diez primeros minutos, el conjunto teldense estableció unas diferencias que sacaron a la escuadra dirigida por Rafael Moreno demasiado pronto. En buena parte, la gran protagonista de esa situación fue la portera local Ana Belén Palomino, excelsa en todas sus acciones y que como carta de presentación sacó dos uno contra cero a Gleinys Reyes, que resultaron muy significativos para lo que se vio después. A eso se sumó que la defensa canariona anuló las comunicaciones con Andrea Roda en el pivote.

Prueba de este estado fue que a los 16 minutos de partido ya se habían consumido los dos tiempos muertos a los que tenía derecho Rafael Moreno en el primer episodio. Y es que el Adesal sólo había marcado un gol, circunstancia que se prolongó hasta el minuto 25. Al menos, Amanda Valero tuvo intervenciones de mérito que dejaron al Rocasa con 13 goles al cierre de la primera mitad.

El decorado del partido no varió en exceso en la segunda mitad. El Adesal comenzó bien con un parcial de 0-2, pero no dejó de ser un simple espejismo. El encuentro volvió a su cauce y eso implicó que el Rocasa volvió a escaparse en el marcador por que Palomino y la defensa ahogaban las intenciones de las fuensantinas. Por suerte, como ocurrió en la primera parte con Valero, González hizo que la hemorragia no se acercara a la exageración.

Con ese panorama, Rafael Moreno entendió que era el momento de pensar en el Morvedre. Y rotó en el equipo. Incluso dio opción a que Aroa Montoro tuviera sus primeros minutos en la máxima categoría. Ésa que el Adesal quiere mantener y para ello debe ganar partidos como el que tiene el domingo en casa. Lo de Gran Canaria fue un infierno en un lugar denominado como “el paraíso”, aunque no tendrá consecuencias para la segunda fase.

Ficha técnica

27 - Rocasa Gran Canaria: Ana Palomino; Sayna (1), Melania Falcón (2), María González (3), Tiddara Trojaola (5), María Gomes (1) y Haridian Rodríguez (4) -siete inicial-, Grosso (1), Risco, Paula Valdivia (3), Lusson (2), Alba (4), Nerea, Rosana (1) e Inés.

11 - Adesal: Amanda Valero, Arabia Peña (2), Andrea Roda (2), Gleinys Reyes (2), Agus López (1), Malena Guerisoli y Lucía Vacas (3) -siete inicial-, Alba González, Ángela Ruiz (1), Fany Monos, Irene García, Aroa Montoro.

Árbitros: Espino y Navarro. Excluyeron a la visitante Andrea Roda (2).

Parciales: 1-0, 3-1, 6-1, 7-1, 10-1, 11-2 (descanso); 15-5, 18-6, 23-7, 25-9, 26-10 y 27-11.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo B de la Liga Guerreras Iberdrola, disputado en el Insular Antonio Moreno.