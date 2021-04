El Adesal sale del descenso tras darse un festín ante el Lanzarote Puerto del Carmen (31-20)

Festival del Adesal. Las fuensantinas sumaron una importante victoria ante el Lanzarote Puerto del Carmen en un encuentro que controlaron de principio a fin. Las de Rafa Moreno, muy superiores en todos los sentidos a su rival, salen de los puestos de descenso, aunque deben seguir peleando por sellar ese objetivo.

Tras la victoria en la jornada inaugural de esta segunda fase ante el Zuazo (22-28), el Adesal no quería complicaciones ante el colista, un Lanzarote Puerto del Carmen que se presentó en La Fuensanta con su casillero a cero. Tras el empuje inicial visitante (1-2), un parcial 3-0 de las de Rafa Moreno sirvió para voltear el partido (4-2) y tomar la primera ligera ventaja en el marcador.

Con el paso de los minutos, las canarias bajaron el nivel con numerosas pérdidas, que aprovechó el cuadro local para ir estirando su ventaja en el luminoso. Los goles de Agus López y Lucía Vacas hicieron que el técnico visitante pidiese tiempo muerto (11-5). Pese a ello, las fuensantinas siguieron a lo suyo, reforzadas por el buen hacer bajo palos de Amanda Valero.

En ataque, Lucía Vacas, Armina Isic e Irene García martillearon la portería rival, lo que sirvió para ir estirando la renta, que llegó a ser de diez goles a favor (17-7). Amanda Valero siguió frenando a las canarias, aunque Topic, en la recta final de la primera mitad, dejó la ventaja local en nueve goles (17-8). Agus López y Ángela Ruiz se toparon con la madera, pero el partido estaba prácticamente sentenciado al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el Adesal mantuvo el control. Eso sí, la intensidad fue menor. Hubo menos tensión. Y se notó en La Fuensanta. Las locales no dieron opción al Lanzarote Puerto del Carmen, que se toparon con una estelar Alba González. Con ventajas en torno a los diez goles, Rafa Moreno fue rotando a sus jugadoras de cara a los próximos envites.

A pesar de que la tensión no era la misma que antes del descanso, las fuensantinas no dieron tregua a las canarias. La renta se fue hasta los 11 tantos de diferencia tras un gol de Gleinys Reyes (22-11). Con las insulares ya resignadas, todo fue viento en popa para un Adesal que no bajó los brazos e incluso aumentó su renta conforme pasaban los minutos (30-18, 58').

El partido estaba visto para sentencia y el cuadro fuensantino, ante una animosa grada, rubricó su segunda victoria en el segundo duelo de esta fase de descenso de la Liga Guerreras Iberdrola (31-20), un triunfo que coloca a las cordobesas fuera de los puestos peligrosos. Ahora toca seguir el camino, la próxima batalla para las de Rafa Moreno será ante el Pereda.