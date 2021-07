Un voluntarioso Córdoba CF no puede con el Linares Deportivo (0-1)

El Córdoba CF no pudo con un rocoso Linares Deportivo que aprovechó una acción al inicio de la segunda mitad en las botas de Fran Carnicer para llevarse la victoria de El Arcángel. Los blanquiverdes, en su primer partido de pretemporada, fueron de más a menos, aunque se pudieron ver los primeros destellos del plan que tiene Germán Crespo para este curso. Pero toca seguir trabajando para tener todo bien atado de cara al inicio de la temporada. El miércoles, ante el Marbella, siguiente envite de preparación.

Germán Crespo ya avanzó en su presentación que quería poner su estilo de juego. Bajo su 4-2-3-1, el Córdoba mostró los primeros detalles de lo que puede ser esta temporada. Con sólo tres jugadores del curso pasado de inicio (Bernardo Cruz, Luismi Redondo y Miguel de las Cuevas) y ocho novedades (Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Abreu, Omar Perdomo y Antonio Casas), el equipo dio la cara ante un Linares Deportivo de superior categoría.

Con los linarenses estuvo Hugo Díaz, que se quedó sin vestir la blanquiverde, al no llegar ambas entidades a un acuerdo para cerrar su fichaje. De inicio, el Córdoba quiso mandar y tener la pelota, mientras que el cuadro de Sandroni aguantó atrás para sorprender a la contra. Pronto dio el primer aviso el conjunto blanquiverde, pero el centro de Ekaitz Jiménez no lo pudo rematar Casas.

Con posesión del balón y movilidad, sólo algún que otro susto con pases de Carlos Marín a sus zagueros dio algún que otro sobresalto a los espectadores de El Arcángel. Sin embargo, el meta almeriense mostró sus reflejos para sacar una inmensa mano para sacar el disparo desde la frontal de Luis Castillo, en la ocasión más clara del Linares en la primera mitad.

Con el mando de Toni Arranz en el medio, la velocidad por bandas y la calidad de De las Cuevas, Luismi y Omar Perdomo, los blanquiverdes se llevaron los aplausos de los seguidores cordobesistas. Fue el ex del Ciudad de Lucena el que tuvo el 1-0, pero su disparo se estrelló en el larguero de la portería de Ernestas. Acto seguido, tras una buena triangulación, Luismi no llegó a un gran centro de Miguel de las Cuevas. No hubo goles en la primera mitad, pero el cordobesismo vio a un equipo voluntarioso que fue mejor que su rival.

Tras el receso, Germán Crespo hizo un carrusel de cambios para repartir minutos entre sus jugadores. El técnico nazarí mantuvo de inicio solo a José Ruiz, Ekaitz Jiménez y Toni Arranz, mientras que entraron Hankins, José Alonso, Mosquera, Viedma, Simo, Ale Marín, Fuentes y Willy. Para esta segunda mitad, los blanquiverdes cambiaron su dibujo, que pasó del 4-2-3-1 al 4-4-2.

Pero el Linares arrancó con fuerza y a los dos minutos de iniciarse esta segunda mitad se adelantó en el marcador gracias a Fran Carnicer. Sin tiempo a reaccionar, los de Sandroni tuvieron una segunda oportunidad en las botas de Carracedo, pero José Alonso sacó en línea de gol. Tras un mal inicio, poco a poco, los locales volvieron a asentarse y a crear peligro al área de Ernestas. Adrián Fuentes, tras un centro de Simo, tuvo la igualada, pero no estuvo fino de cara a puerta.

Con la voluntariedad de Ekaitz Jiménez por su banda izquierda, el CCF lo siguió intentando. Para ello, Germán Crespo movió el banquillo y dio entrada a Álex Bernal, el último fichaje realizado por la entidad blanquiverde, y Valtteri, que entró por el colombiano Mosquera. Con el Linares de nuevo aguantando atrás, los cordobesitas, con el dúo Willy y Fuentes, buscaron dinamismo arriba.

El partido bajó enteros con el paso de los minutos, algo lógico a la altura de la pretemporada en la que estamos. En la recta final, Manolillo entró por un notable Ekaitz Jiménez, que dio mucha velocidad a su banda y dio muy buenas sensaciones en su debut de blanquiverde. Viedma, con el lanzamiento de una falta desde fuera del área visitante, y Willy, con un disparo elevado, fueron las ocasiones finales de un Córdoba que volverá a jugar el miércoles en El Arcángel ante el Marbella. Con todo decidido y con los equipos camino de vestuarios, el colegiado expulsó a Willy y Fran Carnicer tras un encontronazo. Cosas de pretemporada.